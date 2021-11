Halo Infinite : Événement Fracture Tenrai maintenant disponible ; tout le contenu gratuit

Halo Infinite célèbre son premier événement majeur : Fracture Tenrai. Cette période comprend un pass spécial avec 30 récompenses entièrement gratuites. Il tournera autour de l’armure Yoroi, déverrouillant son noyau et ses premiers accessoires, entre autres skins. Désormais disponible sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Tout le contenu de l’événement Fracture Tenrai dans Halo Infinite

La première semaine de l’événement Fracture Tenrai se déroule jusqu’au 29 novembre. A partir de ce moment, son retour est confirmé dans deux autres périodes : du 4 au 10 janvier 2022 et du 1er au 7 février 2022.

Le pass comprend 30 niveaux de contenu gratuit. Vous monterez en niveau au fur et à mesure que vous terminerez les défis liés à l’événement. Vous saurez ce qu’ils sont par la marque orange qu’ils montrent sur le côté gauche de la description. La plupart se concentrent sur la playlist exclusive : Party. « Apparaître avec des armes et des équipements aléatoires sur différentes cartes d’arène », révèle la description.

Nous vous laissons avec eux ci-dessous.

La réflexion de Tori – Contexte épique Échange de défi – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Samouraï – Badge Rare Yoroi – Noyau d’armure légendaire Échange de défi – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Samouraï – Emblème de véhicule rare Gardien de but – Épaulière gauche légendaire Échange de défi – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Samouraï – Emblème d’armure rare Gardien de but – Épaulière droite légendaire Échange de défi – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Samouraï – Emblème d’arme rare Sun Devil – Boîtier d’arme légendaire (fusil d’assaut) Échange de défi – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Whispers from Heaven – Boîtier d’arme épique (pistolet) Yokai – Casque légendaire Échange de défi – Consommable commun Bourse d’expérience – Consommable commun Whispers from Heaven – Boîtier d’arme épique (BR) Filtre à ressort floral – Accessoires de casque légendaires Ceinture d’épéiste – Utilitaire légendaire

Source : Halo Infinite