Semaine d’Attaque de l’Ombre dans Fortnite Saison 8 : changements et actualités

Début des semaines sauvages de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2. La semaine sauvage 1 de cette saison s’appelle Attack from the Shadows Week et, comme son nom l’indique, elle apporte des changements et des nouvelles pour que nous puissions être d’authentiques ninjas à Fortnite. On vous dit tout ce que vous devez savoir juste ci-dessous :

Fortnite Saison 8 : Semaine de la grève des ombres

La Semaine de la grève de l’ombre à Fortnite commence le 23/11/2021 à 15h00 CET et se termine le 30/11/2021 à 15h00 CET. Pendant cette période, les changements suivants sont apportés au jeu :

D’autres Blast Seal Kunai apparaissent sur l’île.

D’autres pierres d’ombre apparaissent sur l’île.

Plus de poissons d’ombre apparaissent pendant la pêche, et aussi au sol.

En plus de cela, au cours de cette semaine, les missions de Carte perforée d’attaque de l’ombre seront actives, qui sont les suivantes :

Missions de cartes perforées Shadow Strike

Inflige des dégâts aux joueurs avec un Blast Seal Kunai (0/140) – Récompense : 45 000 Season XP

Inflige des dégâts aux joueurs avec un Blast Seal Kunai (0/500) – Récompense : 45 000 Season XP

Inflige des dégâts aux joueurs avec un Blast Seal Kunai (0/3 500) – Récompense : 45 000 Season XP

Quittez Shadow Form suffisamment près pour effrayer un joueur ennemi (0/1) – Récompense : 45 000 Season XP

Quittez Shadow Form suffisamment près pour effrayer un joueur ennemi (0/6) – Récompense : 45 000 Season XP

Quittez Shadow Form suffisamment près pour effrayer un joueur ennemi (0/20) – Récompense : 45 000 Season XP

Comme toujours, dans Netcost, nous aurons un guide prêt pour toutes ces missions actives dans le jeu.

Source : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration