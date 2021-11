Mises à jour de GTA Trilogy sur Nintendo Switch (1.02) : notes de mise à jour

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est désormais en vente dans le monde entier pour les consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch ; mais pas avec les résultats souhaités, ce qui a provoqué des excuses de Rockstar Games, qui promet d’appliquer des correctifs pour améliorer l’expérience de jeu. Après la sortie du patch 1.02 ce mardi sur toutes les plateformes à l’exception de l’hybride japonais, les joueurs de Nintendo peuvent désormais télécharger les mises à jour pertinentes pour GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas.

Mises à jour de GTA The Trilogy sur Nintendo Switch ; patch maintenant disponible

La mise à jour de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition pour Nintendo Switch a mis un jour de plus à arriver que dans le reste des systèmes, avec des versions indépendantes pour chacun des jeux. Pour vérifier que nous avons la version la plus récente, nous devons nous assurer que chacune des applications de la trilogie a la version suivante (à compter de ce 23 novembre 2021).

Grand Theft Auto III – L’édition définitive | Version 1.0.3

Grand Theft Auto : Vice City – L’édition définitive | Version 1.0.4

Grand Theft Auto : San Andreas – L’édition définitive | Version 1.0.3

Dans le portail d’assistance officiel de Rockstar Games, nous pouvons connaître la liste complète des erreurs corrigées de manière détaillée dans chacun des titres; mais il y a des problèmes généraux résolus qui s’appliquent à toutes les versions car ils sont de nature générale.

Correction de divers problèmes de localisation.

Correction de plusieurs cas de collision manquante ou mal alignée.

Correction de plusieurs instances de trous sur la carte.

Correction de plusieurs instances de textures incorrectes ou mal placées.

Correction de plusieurs cas de coupures de caméra à travers des objets.

Correction de plusieurs cas où des sous-titres incorrects étaient affichés.

Correction de plusieurs cas où un texte d’aide incorrect était affiché.

Correction de plusieurs cas d’objets égarés.

Correction de plusieurs cas de problèmes de modélisation de personnage dans les cinématiques.

Correction de plusieurs cas de sauts, de retards ou de répétitions de lignes audio.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sortira au format physique pour PlayStation, Xbox et Nintendo Switch le 7 décembre.

