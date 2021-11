Kirby and the Forgotten Land dévoile de nouveaux détails : action, énigmes, boss et plus

Kirby and the Forgotten Land était l’une des grandes surprises de Nintendo lors du Nintendo Direct de septembre dernier. Le retour à l’aspect 3D, cette fois plus embrassé que jamais à la conception tridimensionnelle à trois cent soixante degrés, a été accueilli avec jubilation par les amateurs de la saga HAL Laboratory, déjà classée par le système de classification de contenu nord-américain, ESRB , avec sa description correspondante sous forme de nouveaux détails.

La description ne réserve pas de surprises ou d’aspects que nous ne pouvions prendre pour acquis, mais elle sert à confirmer que, malgré le changement de perspective et l’ambition de HAL Laboratory de faire quelque chose de plus grand et de plus complexe, il continue de respecter les principes fondamentaux éléments de la série.

Kirby et le pays oublié

« Il s’agit d’un jeu d’action-aventure dans lequel les joueurs aident Kirby à sauver des créatures kidnappées des forces du mal », lit-on dans la description officielle de l’ESRB. Kirby, comme on peut le deviner, est la solution à tous ces problèmes grâce à ses pouvoirs extraordinaires. « Les joueurs naviguent sur des plates-formes 3D tout en collectant des pièces, en résolvant des énigmes et en utilisant les compétences de Kirby pour combattre les ennemis des dessins animés (par exemple des champignons, des renards, des tortues géantes) », ajoute-t-il. Les batailles de boss sont confirmées pour chercher à élever l’action à un niveau épique supérieur; avec des explosions et toutes sortes d’éléments à l’écran.

Tout au long de l’aventure, dont la durée est pour l’instant inconnue, on retrouvera « des épées, des bombes et des pistolets de type blaster pour vaincre les ennemis ; certaines armes permettent aux joueurs d’utiliser la lunette pour tirer à distance. Les combats de boss peuvent être frénétiques, avec des tirs laser, des explosions et des projectiles volant vers Kirby, souvent d’un point de vue rapproché », conclut-il.

Kirby and the Forgotten Land devrait sortir au printemps 2022 exclusivement sur Nintendo Switch. Nous saurons plus de détails bientôt.

Origine | CERS ; via Nintendo Life