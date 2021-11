Nintendo of America répond à la controverse d’Activision : « Détonnant et dérangeant »

Doug Bowser, président de Nintendo of America, a écrit ce 19 novembre une carte adressée aux employés de la division nord-américaine de l’entreprise pour exprimer son mécontentement face à la situation d’Activision Blizzard. Les récentes accusations de harcèlement au travail et sexuel contre les travailleurs de l’entreprise affectent cette fois directement le PDG de l’entreprise, Bobby Kotick, pointé du doigt par ses propres employés et agents externes qui demandent sa démission immédiate ; y compris ses actionnaires.

« Cela va à l’encontre de mes valeurs »

L’information, avancée par Fanbyte, correspond au message que tous les employés des studios internes de Nintendo en Amérique ont reçu ; qui comprend des équipes comme Retro Studios et Next Level Games. « Comme vous tous, j’ai suivi les derniers développements avec Activision Blizzard et les rapports en cours de harcèlement sexuel et de toxicité dans l’entreprise », commence Bowser dans son message. « Je trouve ces récits angoissants et dérangeants. Ils vont à l’encontre de mes valeurs, ainsi que des croyances, valeurs et politiques de Nintendo », affirme-t-il convaincu.

Bowser s’engage à souligner l’importance de travailler dans un environnement ouvert et inclusif où tout le monde est le bienvenu. Des valeurs qui assureront leur maintien dans Nintendo of America.

Doug Bowser, président de Nintendo of America.

Il soutient également que différents représentants de Nintendo sont déjà en contact avec Activision et qu' »ils ont pris des mesures » tout en évaluant les autres. Bien qu’aucun détail précis n’ait émergé, la firme semble déterminée à agir dès qu’elle aura réfléchi à la manière d’agir dans ses relations avec Activision Blizzard. L’ESA est mentionnée, une organisation de travailleurs avec laquelle ils chercheront à renforcer leur position contre les situations d’abus, de discrimination et de harcèlement.

« Toutes les entreprises du secteur doivent créer un environnement dans lequel tout le monde est respecté et traité sur un pied d’égalité, et dans lequel tout le monde comprend les conséquences de ne pas le faire », a déclaré Bowser dans sa déclaration.

Actuellement, Nintendo Switch propose de nombreux jeux vidéo de la société présidée par Bobby Kotick ; de Diablo et Overwatch à Crash Bandicoot, Spyro ou Tony Hawk. Un partenaire proche, du moins jusqu’à présent.

Activision Blizzard a chuté de 23% en bourse le mois dernier. Les actionnaires se méfient de la situation actuelle de l’entreprise.

La carte est réelle ; Nintendo confirme la véracité du message

La véracité du message a été corroborée par la même source quelques heures après sa publication. Un porte-parole de Nintendo confirme que le contenu de la carte est tout à fait vrai et exact. « Nous pouvons confirmer que le contenu de l’e-mail interne de Doug Bowser au personnel de Nintendo of America est exact. Nous n’avons plus rien à partager sur ce sujet.

Avec ces déclarations, les trois principaux fabricants de consoles ont déjà pris la parole. D’une part, Jim Ryan représentant Sony Interactive Entertainment ; de l’autre, Phil Spencer sur la voix Xbox.

Origine | Fanoctet