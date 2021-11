Hawkeye : combien de chapitres il a et dates ; calendrier complet

Hakweye (Hawkeye) est la nouvelle série Disney + dans l’univers cinématographique Marvel. Après WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki et What If… ?, l’année 2021 se clôturera en beauté avec une série qui suscite de plus en plus d’attentes. Parce que nous connaissons assez bien Clint Barton (Jeremy Renner) ; mais nous n’avions lu que Kate Bishop (Hailee Steinfeld) dans les bandes dessinées. Ce 24 novembre, la série Hawkeye s’ouvre sur Disney+. Nous vous indiquons les dates de publication de chaque chapitre et le nombre d’épisodes qu’il contient au total.

Calendrier de Hawkeye : date de sortie de chaque chapitre

La série Hawkeye fera ses débuts sur Disney + ce mercredi 24 novembre exclusivement à partir du service d’abonnement. Nous pouvons le voir sur tous les appareils, y compris les smartphones iOS et Android, les consoles Smart TV ou PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5, où il existe une application spécifique pour se connecter avec notre compte.

Oeil de faucon

Au total, la série se compose de six épisodes, à raison d’un par semaine. Cependant, pour cette première semaine, nous aurons deux épisodes d’une durée approximative de 45 minutes chacun ; comme d’habitude dans les autres séries Marvel Studios sur Disney +. Ainsi, le sixième et dernier épisode sera diffusé le 22 décembre, une semaine après la première de Spider-Man : No Way Home en salles (17 décembre).

Hawkeye Épisode 1 : 24 novembre

Hawkeye Épisode 2 : 24 novembre

Hawkeye Épisode 3 : 1er décembre.

Hawkeye Épisode 4: 8 décembre.

Hawkeye Épisode 5 : 15 décembre.

Hawkeye Épisode 6 : 22 décembre.

Verrons-nous Kingpin et Daredevil dans Hawkeye ?

Les fans pensent qu’il pourrait y avoir un lien entre le nouveau film sur chenilles murales et cette série Hawkeye. La raison est claire : les personnages de Daredevil / Matt Murdock (joués, apparemment par Charlie Cox), qui peuvent apparaître dans Spider-Man : No Way Home en tant qu’avocat de la défense de Peter Parker ; et le pivot.

Echo / Ronin, est la fille adoptive de Kingpin et apparaîtra dans la série Hawkeye interprétée par Maya Lopez. On parle de Vicent D´Onofrio comme acteur chargé de se mettre à la place de Kingpin. Si cette théorie est vraie ou non, nous devrons attendre ce mois de décembre pour le savoir. Marvel a pratiquement toujours essayé de profiter de ses séries et films pour connecter un univers qui ne cesse de grandir. La Phase 4 prend forme et, bien qu’au niveau de l’intrigue Hawkeye ne semble pas – sur le papier – très important pour la Phase actuelle, on peut être agréablement surpris.