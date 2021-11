Marvel’s Avengers : Spider-Man est vu en action pour la première fois dans un gameplay intense

Spider-Man est l’une des grandes attractions des semaines à venir dans le cadre de la feuille de route de Marvel’s Avengers, le jeu vidéo basé sur Marvel de Crystal Dynamics avec Square Enix. Et est-ce que quelques jours après son arrivée en tant que contenu téléchargeable gratuit exclusif aux versions PS4 et PS5 du jeu vidéo, nous pouvons déjà profiter d’une première vidéo avec un gameplay sur la façon dont le super-héros arachnide les passe à répandre du remorquage, à lancer des filets et à se balancer parmi des dizaines de ennemis. C’est ainsi que le média IGN l’a publié pour la première fois à travers une vidéo que vous pouvez voir en dessous de ces lignes.

Voici comment Spider-Man se bat dans le jeu vidéo Avengers

Et c’est qu’IGN a eu accès à tester Spidey dans une session de jeu du nouveau contenu de Marvel’s Avengers, partageant son expérience de jeu à travers un gameplay intense que vous pouvez voir ci-dessous. A tel point qu’on peut déjà voir comment l’alter ego de Peter Parker va évoluer dans le jeu et faire, bien entendu, la comparaison avec les jeux à succès de l’arachnide d’Insomniac.

Comme expliqué par IGN, la sensation de jouer avec Spider-Man est similaire à celle de Black Panther, bien qu’avec un contrôle encore plus agile, combinant coups de pied et coups de poing avec les propres acrobaties de Spider-Man et l’utilisation de toiles d’araignée. De plus, parmi les capacités spéciales de Peter, nous trouvons une sorte de bombe en toile d’araignée et un drone. Tout cela adapté à un gameplay plus couloir, loin des mondes ouverts des autres titres, bien qu’on puisse aussi balancer ou escalader des murs.

Bien sûr, personne n’attend une campagne ou des missions exclusives de Spier-Man, puisqu’il ne s’agit que d’un événement de héros dans lequel jouer du contenu déjà existant dans le jeu. Bien sûr, ses créateurs promettent une quarantaine d’apparences différentes, certaines à débloquer en jouant et d’autres premium ; nous en avons déjà vu certains dans une récente galerie d’images. Spider-Man arrivera dans Marvel’s Avengers le 30 novembre 2021, uniquement pour les versions PS4 et PS5.

Origine | IGN