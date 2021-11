Horizon Forbidden West partage ses améliorations du monde ouvert pour le rendre « crédible »

Guerrilla Games, les créateurs de la saga Killzone et de la célèbre aventure d’action Horizon Zero Hour, ont partagé de nouvelles informations sur le nouveau monde ouvert de leur prochain jeu vidéo, Horizon Forbidden West, la suite de l’aventure d’Aloy qui arrivera sur PS4 et PS5 au début de l’année prochaine. Cela a été publié par PlayStation via son blog officiel, détaillant les clés et les améliorations qui feront de l’univers Forbidden West un écosystème plus «crédible».

« Tout a un but » à Horizon Forbidden West

Ainsi, à partir de Guerrilla Games, ils ont exploré les nouveautés du comportement des personnages non jouables, des tribus en général et les nouveaux systèmes créés pour l’occasion, donnant lieu au joueur à ressentir les environnements de Forbidden West comme « s’ils est venu à la vie ».

« Quand vous voyagez dans l’Ouest interdit, rien ne peut être déplacé. L’équipe de Guerrilla’s Living Worlds travaille sur les éléments qui rendent le monde du jeu plein d’authenticité et de vie : les tribus, les colonies et leurs habitants. Tout ce que nous faisons dans le monde a un but », explique Espen Sogn, le designer mondial en chef du studio.

A tel point que ses créateurs ont partagé une brève description des tribus du jeu, avec les Tenakh, experts en combat toujours prêts au combat, les Utaru, concentrés sur le travail sur le terrain et avec des coutumes profondément enracinées dans le groupe, et l’Oseran, le plus patriarcal et le plus véhément. Tous « font partie d’un système de foules », avec des comportements différents selon les circonstances et les coutumes de chaque groupe.

Les premiers pas d’Aloy dans le nouveau monde

« L’une des premières destinations qu’Aloy visitera dans l’Ouest interdit est Cadena Chirriante, un poste d’Oseram à la frontière », explique Espen. « Elle regorge de ressources naturelles et d’opportunités d’aventure et de danger. Ceux qui y restent le font pour diverses raisons : pour échapper aux problèmes de la Conquête, pour gagner quelques fragments rapides, pour réaliser leurs rêves ou pour le simple plaisir d’explorer. Ce stand achalandé comprend un bar où Aloy peut rencontrer de nouveaux personnages intéressants. «

D’autre part, de Guerrilla Games, ils consacrent également une partie de l’article à la création et à l’amélioration d’armes et de tenues : « Aloy peut utiliser les pièces de machine qu’elle a obtenues pour forger des armes et des tenues, et les améliorer pour les rendre plus fortes si possible. Pendant que vous traversez l’Ouest interdit, restez avec les machines qui exposent leurs cornes, leurs griffes, leurs crocs ou leur queue. Bien que les premières améliorations n’auront pas besoin de plus qu’un câble tressé ou une plaque robuste, pour obtenir plus d’espaces de modification, des avantages plus puissants ou de meilleures résistances vous devrez extraire les morceaux d’un Terremamut, par exemple, avant de l’abaisser », poursuivent-ils de la guérilla.

« Nous espérons que le joueur découvrira un monde qui semble plus vivant et crédible que jamais. Nous avons ajouté de nombreux détails aux routines de ses habitants. […] Nous espérons que les joueurs s’arrêteront un instant pour observer ce qui se passe autour d’eux et vivre des moments qu’ils chériront plus tard », conclut Espen, expliquant les routines différentes et très variées que nous rencontrerons en visitant les différentes colonies du jeu.

Horizon Forbidden West arrive sur PS4 et PS5 le 18 février 2022.

Origine | Blog PlayStation