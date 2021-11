L’histoire de Fightin’ Spirit, le jeu italien qui a défié SNK

Le journaliste spécialisé dans les jeux vidéo Damiano Gerli a sur sa page personnelle divers reportages intéressants sur des éléments spécifiques de l’histoire des jeux vidéo et l’une de ses spécialités est de trouver des histoires intéressantes sur l’industrie dans son pays natal, l’Italie, tant au niveau du marketing que du développement. . Il vient de publier un dossier complet sur une étude éphémère intitulée Light Shock Software, qui, bien qu’elle n’ait existé que trois ans de 93 à 96, a réussi à laisser une empreinte notoire sur le vaste catalogue du Commodore Amiga grâce à leur jeu de combat Fightin’ Esprit.

De 1993 à 1996, le studio italien Light Shock a développé plusieurs titres graphiquement impressionnants sur Amiga et DOS, comme Fightin Spirit et Pray for Death.

Que s’est-il passé? C’est leur histoire : un nouveau style italien de développement. https://t.co/uDr3vtODpd – Damiano Gerli (@damgentemp) 21 novembre 2021

Faire des jeux de combat sur la machine 16 bits n’était pas une tâche facile. La mémoire externe et interne a toujours été un facteur limitant pour amener l’expérience d’arcade à la maison, et les capacités audiovisuelles impressionnantes de l’ordinateur n’ont pas suffi à la compenser. Les jeux de combat nécessitaient également des changements de disque constants en changeant rapidement les arrière-plans et les personnages (cinq disques occupaient le jeu à portée de main, par exemple). Dans le pire des cas, les aberrations apparaissaient comme la première conversion Street Fighter II, très impressionnante sur les écrans statiques mais qui tournait au cauchemar quand on le voyait en mouvement ; dans de meilleurs cas, nous avons vu des jeux comme Super Street Fighter II, plus compétents mais inférieurs à ce qui sortait sur les consoles en même temps. Cette difficulté générale et la perception que ce n’était pas un genre très demandé sur les ordinateurs signifiait qu’il n’y avait pas autant d’exposants dans l’Amiga que dans les consoles contemporaines, mais Fightin ‘Spirit était une exception notable.

Light Shock Software s’est formé par hasard, un groupe d’amis avec une passion commune qui sont restés à la maison le week-end pour programmer et démontrer de quelles pâtes ils étaient faits au point de décider de devenir une entreprise et de décrocher le téléphone pour voir qui je voulaient leurs services. Sur les quatre fondateurs, un seul avait une expérience professionnelle et deux d’entre eux n’ont même pas pu adhérer officiellement car ils n’avaient pas l’âge minimum pour travailler. Après s’être installés avec quelques tests, coordination et travail de liaison avec les maisons, ils ont contacté plusieurs équipes italiennes, l’une étant un groupe de Palerme appelé Dynamic Style, qui étaient deux autres enfants d’à peine 18 ans qui travaillaient sur un jeu pour Amiga clairement influencé par SNK, en particulier Final Fight. Le travail graphique qu’ils avaient fait était impressionnant, mais il n’y avait pas beaucoup de jeu derrière, donc les deux équipes ont uni leurs forces pour le façonner, en changeant au passage le nom original de Perpetual Craze en Fightin ‘Spirit, plus « vendable ».

Quand on la démarre, elle nous inonde dans sa présentation de puissance et d’esprit 90’s grâce à sa chanson rock (avec paroles assorties) dans laquelle un tigre et un dragon se font face. Jusqu’à dix lutteurs dotés de l’esprit d’un animal s’affrontent dans un tournoi organisé par le criminel international Jenshi, chacun animé par ses propres motivations (présentées dans des intros personnalisées pour chacun). Une fois l’action commencée, nous sommes confrontés à un jeu avec de grands sprites, des arrière-plans magnifiquement recréés avec des animations en arrière-plan, des attaques spéciales colorées dans lesquelles la puissance intérieure de chaque personnage se manifeste et des mélodies entraînantes qui complètent l’action, vous accompagnez de son effets qu’ils avaient eux-mêmes enregistrés dans le sous-sol d’une maison.

L’amplitude des mouvements et la qualité des animations ne sont bien entendu pas au niveau des ligues majeures, et au niveau des mécaniques de combat, des alternatives plus solides pourraient être recherchées au sein du système comme les Shadow Fighters également italiens. Mais l’ensemble est impressionnant, un plafond technique et artistique dans le genre dans l’ordinateur 16 bits, sans doute le plus proche que la légendaire machine Commodore ait été d’une Neo Geo, ce qui en dit long. Et cela a été fait par un groupe d’adolescents sans grande expérience dans l’industrie et sans aucun soutien financier de leur société de production, l’autrichienne Neo. C’est encore plus impressionnant de voir comment il y avait une version dans le chipset informatique d’origine avec 1 Mo de mémoire, à un framerate inférieur et avec moins de détails que les versions supérieures pour AGA ou CD 32 bien sûr, mais c’était quand même quelque chose de spectaculaire.

Malheureusement, comme l’explique le rapport, en 1996, le marché de l’Amiga a été mortellement blessé et de nombreuses entreprises avaient tenté de faire le saut vers les consoles ou mouraient d’envie. La société de production a demandé une version pour le pop-up compatible avec MS-DOS, mais pour l’étude, la version dans Commodore était inaliénable et c’est ce sur quoi ils se sont concentrés avant d’envisager autre chose. Malgré de bonnes critiques et quelques récompenses, leurs ventes étaient inexistantes, auxquelles il faut ajouter certains soupçons que le label avec lequel ils avaient signé traversait de graves problèmes qui ajoutaient des difficultés à atteindre les communautés actives et la base d’utilisateurs. système.

Quoi qu’il en soit, le studio italien n’a pas réalisé une lire d’un exploit technique aussi impressionnant, seulement pour récupérer une partie de l’investissement qu’il avait fait dans l’achat de matériel pour développer la version CD. Le contrat avec Neo ne prévoyait aucune avance ou charge pour le travail effectué, tout était garanti pour les ventes du jeu, ils n’ont donc obtenu aucune compensation financière, ni pour l’autre jeu signé avec ce sceau, un titre de moto appelé Black Viper interprété par une autre équipe. Light Shock a tout de même permis de lancer un troisième jeu en collaboration avec une autre équipe de son pays, Pray for Death, qui tentait de suivre dans le sillage de Killer Instinct mais pour PC, même si c’est une autre histoire. Après une tentative infructueuse de passer à Playstation, l’équipe s’est dissoute au milieu de discussions en raison du manque de revenus et des mauvaises conditions des contrats signés. Mais ce qui reste, c’est l’héritage et la passion de certains adolescents qui, basés sur la naïveté, la passion et ne sachant pas ce qu’ils ne pouvaient pas faire, ont construit un jeu comme Fightin ‘Spirit, élevant la barre de ce que leur machine préférée pouvait faire et laissant un je me souviens que il est resté vivant parmi les communautés qui gardent vivant l’héritage immortel de l’Amiga.