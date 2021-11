Fortnite Saison 8 : événement final, La Reine du Cube, La Pyramide et tout ce que l’on sait

Le patch 18.40 publié mardi dernier, le 16 novembre, a apporté beaucoup de contenu juteux à Fortnite, en plus de Naruto et compagnie. Cette dernière mise à jour de la saison a également apporté des fichiers de l’événement final; nous avons pu les décrypter à l’aide d’outils et de techniques de datamining. Dans cette actualité, nous compilons tout ce que nous savons sur l’événement Queen of the Cube et The Pyramid, saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapter 2. Évidemment, il y aura des spoilers; Vous êtes prévenu !

Fortnite : La Pyramide commence à corrompre toute la carte

La reine du cube a mis son plan à exécution après l’arrivée du patch 18.40. Depuis La Pirámide, la tâche de terraformer et de corrompre toute l’île a commencé. Les changements sont progressifs et il semble qu’ils ne soient guère appréciés, mais oui, la corruption se répand :

La corruption progresse dans toute l’île petit à petit

A terme, la carte sera pratiquement corrompue à 100 % :

Ce serait l’état de la carte corrompue pratiquement à 100%

Nous espérons que l’île atteindra cet état les 4/5 décembre 2021, jour où l’événement aurait lieu.

Fortnite : à quand l’événement de la saison 8

Compte tenu du fait que, selon le jeu lui-même, la saison 8 se terminera le 12/05/2021, l’événement final devrait avoir lieu le 4 décembre ou, au plus tard, le 5 décembre.

Dans l’onglet « Battle Pass » du menu Fortnite Battle Royale, on nous annonce que la saison 8 se terminera le 5 décembre 2021

Fortnite Saison 8 : voici ce qui se passera pendant l’événement

Tout d’abord, sachez que l’on sait déjà quel est l’écran de chargement de l’événement, dont le nom sera The End, exactement le même que dans l’événement de la saison X/10 du chapitre 1. Ça y est. Dans son texte, on peut lire « La fin du chapitre 2. Des armes chargées, préparées et prêtes pour l’affrontement final ».

Écran de chargement de l’événement « The End », Saison 8 de Fortnite Chapter 2

Avec le patch 18.40, les fichiers du trou noir de l’événement final de la saison X ont également été mis à jour, ce qui signifie qu’une fois terminé, le jeu sera en pause pendant quelques jours ; il sera impossible d’entrer dans Fortnite. Le chapitre 2 se terminera, et lorsque le jeu sera de retour en ligne, commencera la saison 1 du chapitre 3. HYPEX, un membre populaire de la communauté de datamining Fortnite, a confirmé que, « selon leurs sources », le chapitre 3 de Fortnite arriverait le 12 /07/2021. Le jeu resterait inactif les 5 et 6 décembre après l’événement de la fin de la saison 8 du chapitre 2 de Fortnite en raison d’un nouveau trou noir.

Maintenant que la liste de lecture « The End » a été divulguée, je peux enfin en parler: le lancement du chapitre 3 est prévu le 7 décembre (c’est SOO bien d’ailleurs) et le Blackhole reste du 5 au 6 décembre. Ces sources ne se sont JAMAIS trompées sur beaucoup de choses, si elles se trompent cette fois, je prendrai la responsabilité lol. -HYPEX (@HYPEX) 16 novembre 2021

Poursuivant le datamining, nous avons pu trouver un fichier qui nous donne une petite idée de ce qui se passera pendant l’événement, dont le nom de code dans les fichiers Fortnite est « Guava », et qui est divisé en plusieurs scènes/phases. Ils seraient les suivants :

Att (Attaque / Attaque) Bea (Faisceau / Foudre / Enlèvement ?) Bre (brèche / raid) Bri (Pont / Pont) Cin (Cinématique / Scène) Échap (Échap) Lobby (Lobby / Salle d’attente) PCin (Post cinématique / Post-scène) Swi (tourbillon / tourbillon / trou noir)

L’écran de chargement et les différentes scènes de l’événement suggèrent que nous allons poursuivre la reine du cube dans une attaque contre la pyramide. Après cela, nous serions enlevés? ou téléporté et ensuite nous prenions d’assaut le pont. Dans la bande dessinée Batman / Fortnite : Foundation il nous est expliqué que Zero Point était le Big Bang original, donnant naissance non pas à un seul univers, mais à tous. Depuis le Pont, au siège de l’IO, vous pouvez voyager vers n’importe quelle autre réalité à travers les « pures portails ». Ces « purs portails » seraient les panneaux violets que l’on voit dans la pièce centrale de la carte du mode Imposteurs, et ils sont essentiels dans l’intrigue de Fortnite puisque de nombreux visiteurs d’autres univers sont venus grâce à eux, comme nous l’avons vu principalement dans le Saison 5 du chapitre 2 avec ses multiples collaborations.

« The Bridge » est cette pièce sur la carte des imposteurs, au siège d’OI

En arrivant ici, il y aurait une cinématique, après quoi nous nous échappions et retournions dans le hall. Il y aurait une autre phase post-scène, et avec cela, un nouveau trou noir engloutirait l’univers Fortnite Chapter 2. Le jeu resterait inactif jusqu’au 12/07/2021.

Étant donné que The Foundation, le leader de The Seven, avoue être contre l’Ordre Imaginé et Geno / Genō, qui serait son leader, nous espérons qu’il jouera un rôle pertinent dans l’événement, surtout compte tenu de la fin de Batman / Fortnite . : Fondation. On ne sait pas si le fait qu’il y ait un trou noir implique que la Reine du Cube a gagné… ou qu’au contraire, c’est un « moindre mal », un plan d’urgence de la Fondation pour empêcher la Reine du Cube, anéantir tout.

Cette image est une photo qui a été encadrée dans le bureau du Dr Slone à Current Crops pendant la saison 7 du chapitre 2 de Fortnite. L’homme est-il le chef de l’OI ? Serait-il « Genō » ?

C’est, pour l’instant, tout ce que nous savons sur l’événement final de la saison 8 de Fortnite Chapter 2. Nous mettrons à jour ces informations avec toute nouvelle possible que nous découvrirons.

