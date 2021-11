Resident Evil 4 Vr Recevra Le Mode Mercenaires En 2022

La version de réalité virtuelle de Resident Evil 4 est arrivée sur le marché sans l’un de ses modes principaux. Le mode Mercenaries n’était pas lancé dans Oculus Quest 2, mais Capcom n’est pas resté inactif. La société japonaise l’ajoutera a posteriori, l’année prochaine 2022. Cela a été confirmé grâce à une bande-annonce qui a été supprimée rapidement, mais pas assez rapidement pour empêcher Biohazard Desclassified de la re-télécharger : vous pouvez la voir en dessous de ces lignes.

Ce mode continue d’offrir les mêmes ingrédients, c’est-à-dire retourner aux emplacements de jeu et tuer autant d’ennemis que possible. Cette fois, cependant, nous le ferons sous un angle différent et avec les créatures qui se cachent plus près que jamais. Chargez le fusil de chasse car vous en aurez besoin avec toutes ses cartouches pleines.

À en juger par la bande-annonce, une autre curiosité à garder à l’esprit est qu’Oculus Quest changera de nom et deviendra Meta Quest, un changement de marque qui coïncide avec la décision de Facebook de changer le nom de l’entreprise en Meta.

L’autre lancement de la saga en 2021

Resident Evil 4 VR a peut-être été une étoile brillante cette année, mais Capcom a sorti un nouveau titre principal de la série. Resident Evil Village pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia a été un grand succès. L’œuvre, nominée pour GOTY aux Game Awards 2021, continuera de retracer son histoire dans une extension payante, pour laquelle il n’y a pas encore d’informations officielles.

Resident Evil Village nous met dans le skin d’Ethan Winters, qui arrive dans une ville maudite juste après l’enlèvement de sa fille. Là, il rencontrera de terribles ennemis, parmi lesquels Lady Dimistrescu, l’un des personnages de l’année.

Origine | Capcom, Biohazard déclassifié