Star Wars : Lucasfilm ne jette pas l’éponge avec les suites et anticipe le retour possible des personnages

La trilogie qui a commencé avec Le Réveil de la Force a apporté le retour de certains personnages classiques de Star Wars, mais aussi les débuts de protagonistes tels que Rey Skywalker, Ben Solo (Kylo Ren) ou Finn. Tous ont fait leur chemin dans les films successifs, Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker. Depuis la fin de la trilogie, ils n’ont été récupérés que dans des bandes dessinées et des films, mais Lucasfilm ne les abandonne pas pour perdus et anticipe un éventuel retour.

Dans une interview accordée à Empire, la présidente Kathleen Kennedy a directement évoqué tous ces personnages : « Certes, ce ne sont pas des personnages que nous allons oublier. Ils vont durer, nous avons des conversations avec l’équipe créative ». Bien sûr, il n’a pas fourni de détails, bien que Finn soit censé jouer dans sa propre série depuis un certain temps.

The Mandalorian, tournant

Depuis la première de The Mandalorian, la galaxie de très loin s’est ouverte à bien d’autres propositions, en grande partie grâce au succès de cette série sur Disney +. Après le revers de réputation causé par la trilogie de la suite, Lucasfilm s’est rétabli et prépare de multiples projets audiovisuels, ainsi qu’une nouvelle ère de Star Wars se déroulant dans The High Republic. L’Acolyte, dont le tournage débutera en mai 2022, sera la première série à toucher cette étape avant la saga Skywalker.

La trilogie de la suite, quant à elle, se déroule des décennies après la chute de l’empereur Palpatine. Au moins, toute la galaxie pense que Dark Sidious a disparu à jamais lorsque Dark Vador, maintenant de retour sous le nom d’Anakin Skywalker, a décidé d’aider son fils et de détruire son maître pour toujours. Si longtemps après, les choses ne vont pas bien dans l’univers, depuis qu’un nouveau mal est apparu. Le Premier Ordre, Snoke, les Chevaliers de Ren… la menace des ténèbres est à nouveau palpable.

