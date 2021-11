Kojima Productions ouvre une nouvelle division de films et séries aux USA.

L’étude de Hideo Kojima s’étend au-delà des frontières du Japon. Cela a été annoncé par la société à la fois sur les réseaux sociaux et dans un article publié sur GamesIndustry.biz. La nouvelle division de Kojima Productions (Death Stranding) ouvrira en Californie, aux États-Unis, et se concentrera sur les produits cinématographiques, télévisuels, musicaux, etc.

« Kojima Productions est fière d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle division commerciale en Californie (États-Unis). Cela explorera les opportunités au-delà du développement de jeux vidéo « et se concentrera sur » les films, la télévision et d’autres formes de divertissement « , indique le communiqué officiel de Twitter.

Un vétéran de PlayStation le dirigera

La division sera située à Los Angeles et gérera des produits basés sur ses jeux, qui seront destinés à différents domaines de la culture populaire. Après 28 ans chez PlayStation, Riley Russell a été nommé à la tête du nouveau studio. « La nouvelle division travaillera avec des professionnels créatifs et talentueux de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi que dans l’industrie des jeux plus connue », a-t-il déclaré.

L’objectif est d’étendre les propriétés intellectuelles de Kojima Productions afin qu’elles soient plus ancrées dans la culture populaire. « Nous sommes ravis et impatients de travailler avec les meilleurs talents du divertissement dans toutes les industries du divertissement. »

Yoshiko Fukuda de Kojima Productions a ajouté : « Trouver de nouvelles formes de divertissement, capter l’attention et offrir de la valeur à nos fans est essentiel dans un monde dont les récits évoluent et changent rapidement. Notre nouvelle division portera l’étude sur davantage de domaines qui présentent nos récits créatifs au-delà des jeux vidéo, afin qu’ils ouvrent des voies à nos abonnés pour communiquer et s’immerger dans ces espaces ».

Kojima Productions a développé Death Stranding pour PS4, PS5 et PC. Il s’agit du premier projet réalisé par Hideo Kojima après son célèbre départ de Konami. Son prochain projet n’a pas encore été annoncé.

Origine | Kojima Productions, GamesIndustry.biz