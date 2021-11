Call of Duty: Vanguard (Activision) disparaît de PlayStation « En vedette »

La polémique autour d’Activision a eu une nouvelle réaction de PlayStation. La première décision n’a pas été prise de mendier. Le site officiel du constructeur a mis à jour sa grille de jeux vedettes pour éliminer la présence de Call of Duty : Vanguard, le dernier projet de l’éditeur américain.

Call for Duty : Vanguard disparaît du site officiel de PlayStation

Certains médias comme CharlieIntel collectent les modifications que l’en-tête a reçues. The Elder Scrolls: V Skyrim, FIFA 22 et Battlefield 2042 sont les seuls titres qui restent dans la rotation. Si nous faisons défiler jusqu’à la section des nouvelles versions, il n’y a aucune trace du titre de Sledgehammer Games. Le changement a été effectué dans toutes les versions du site Web, y compris en Espagne. Ce changement n’a aucun effet sur la page d’accueil du PlayStation Store. Là, nous pouvons le voir en première ligne comme l’une des sorties de ces dernières semaines.

Bloomberg a rapporté hier que le PDG de PlayStation avait envoyé une note à Activision Blizzard sur la façon dont ils prévoyaient de remédier à leur situation interne. PlayStation semble avoir supprimé Vanguard de la section vedette de son site. Aujourd’hui contre hier: pic.twitter.com/vWYyHGDY2S – CharlieIntel (@charlieINTEL) 18 novembre 2021

La décision n’est pas surprenante après les déclarations de Jim Ryan, PDG de PlayStation. Dans un e-mail envoyé à ses employés, il partage que lui et son équipe de direction sont « découragés et franchement abasourdis » après avoir découvert qu’Activision « n’a pas fait assez pour remédier à la situation de profonde discrimination et de harcèlement » qui est « enracinée » dans le culture interne d’Activision Blizzard.

«Nous avons contacté Activision immédiatement après la publication de l’article pour les informer de notre profonde préoccupation et leur demander comment ils envisagent de répondre aux allégations formulées dans cet article. Nous ne pensons pas que leurs mesures répondent correctement à la situation ».

Les deux sociétés entretiennent une étroite collaboration au sein de la franchise Call of Duty. Les systèmes PlayStation sont liés au matériel promotionnel depuis un certain temps déjà. En fait, la PS4 et la PS5 ont eu certains avantages exclusifs qui ont même atteint les modes de jeu, tels que Black Ops Cold War.

