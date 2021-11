Voici Minabo, le surprenant simulateur social de Devilish Games

Devilish Games, studio basé à Villena (Alicante), découvre son prochain projet : Minabo. Ce curieux simulateur social nous emmènera sur le chemin de la vie avec ces jolis légumes. L’équipe vise sa sortie au printemps 2022 sur PC via Steam.

La vie de ton navet

« Votre vie commence lorsque vous sortez du sol, le temps passe à chaque pas que vous faites et vous décidez à quel rythme vous marchez à tout moment », révèle la société dans sa description officielle sur Steam. « Vous apprenez de l’expérience : entourez-vous d’autres navets et interagissez avec eux pour forger votre personnalité. Les forces et les faiblesses que vous acquérez affecteront vos futures interactions ».

Nous devrons construire notre cercle social « en prenant soin des relations qui comptent le plus pour vous et en fuyant celles que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. » « Vous pouvez adopter beaucoup de radis-animaux et passer votre vie avec eux, fonder une famille et élever des navets ou vivre vite et mourir jeune

De Devilish Games, ils utilisent un aspect agréable pour raconter une aventure difficile, comme la vie elle-même. « Voudriez-vous changer quelque chose dans votre passé ? Et si tu n’avais pas été un con avec cet ami d’enfance ? Et si vous aviez passé plus de temps avec votre famille ? Minabo vous permettra de le découvrir si vous décidez de retourner dans le passé au lieu de commencer une nouvelle vie », révèlent-ils. Ils soulignent que chaque vie et chaque personnage sont générés « au hasard », nous pouvons donc nous attendre à des changements lors du démarrage d’un nouveau cycle.

Son style visuel attrayant est en harmonie avec les nombreux accessoires qui peuvent être installés. Ces « chapeaux de collection » altèrent votre personnalité avec de multiples effets. Certains vous rendront plus amoureux, d’autres vous rendront plus enclin à ce que d’autres navets vous détestent et modifient votre espérance de vie, entre autres.

