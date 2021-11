SEGA précise qu’il ne lancera pas d’exclusivités sur Xbox après son alliance

L’accord entre SEGA et Microsoft n’impliquera pas la création de jeux exclusifs pour l’écosystème Xbox. L’alliance, axée sur la création de titres « à grande échelle » pour la nouvelle génération, sera alimentée par la technologie cloud de Redmond, Microsoft Azure. Cependant, cela ne deviendra aucun type d’exclusivité, comme la société japonaise elle-même l’a précisé.

Lors de l’assemblée générale au cours de laquelle ils ont présenté les résultats financiers, SEGA a évoqué cette question spécifique. « Nous entretenions déjà une relation commerciale très étroite avec Microsoft. Nous avons externalisé le développement de leurs titres à grande échelle et en tant que tiers, nous fournissons une variété de titres ». Les Japonais ont contribué au développement de jeux comme Halo Wars 2 ou Age of Empires 4.

Jugement perdu.

Super Game, le mystérieux projet SEGA

« Lorsque nous avons annoncé le concept de Super Game, Microsoft était favorable à cette vision, ce qui a conduit à l’annonce. » Et ils ajoutent. « Sur ce sujet, nous n’allons pas parler du lancement de jeux exclusivement pour Microsoft, mais Super Gamer sera lancé dans le monde main dans la main, avec leur support au niveau technique. »

On ne sait pas encore grand-chose de ce projet. Il l’a annoncé comme une stratégie à long terme pour développer « un grand titre mondial » qui tourne autour de la communauté, en ligne et de l’utilisation de ses propriétés intellectuelles. Pour atteindre ces objectifs, SEGA investira plus de 700 millions d’euros au cours des cinq prochaines années.

Parmi les jeux vidéo que SEGA a en cours, nous savons que Sonic se prépare pour une nouvelle aventure, qui n’arrivera pas avant l’année prochaine 2022. D’autre part, Ryu Ga Gotoku Studio travaille sur la suite de Yakuza : Like a Dragon et sur une IP inédite. De plus, ils n’excluent pas de poursuivre la saga Judgment, entre des fuites sur d’éventuels problèmes entre la société et l’agence de son acteur principal, Takuya Kimura.

