Bobby Kotick laisse entendre qu’il démissionnera s’il ne parvient pas à changer la situation chez Activision Blizzard

À ce jour, Bobby Kotick reste le PDG d’Activision Blizzard. Et il continue d’occuper ce poste malgré l’article publié dans le Wall Street Journal, qui révèle non seulement que le dirigeant savait ce qui se passait au sein de l’entreprise, mais l’accusait également de couvrir et de commettre des actes de harcèlement. Désormais, le même journal recueille des informations dans lesquelles Kotick évoque pour la première fois la possibilité de démissionner… mais seulement s’il ne parvient pas à réorienter la situation actuelle dans un certain temps.

Le journal affirme que Bobby Kotick a rencontré des cadres supérieurs vendredi dernier. « M. Kotick, qui a dirigé Activision pendant trois décennies, n’a pas dit qu’il démissionnerait lors de la réunion de vendredi dernier avec les dirigeants de la division de la société Blizzard Entertainment, mais il a laissé ouverte la possibilité de démissionner si les cas » de harcèlement dans le entreprise « ils ne sont pas réparés rapidement. »

Des sources du même journal soulignent également que certains dirigeants d’Activision l’ont averti lors d’une autre réunion qui a eu lieu ce même vendredi que certains employés ne seront satisfaits qu’une fois qu’il démissionnera. « M. Kotick a avoué qu’il avait honte de certains incidents survenus sous son mandat et s’est excusé pour la façon dont il avait géré les problèmes. »

Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a déclaré à ses collègues qu’il envisagerait de quitter l’entreprise s’il ne pouvait pas résoudre rapidement ses problèmes de culture, selon des personnes familières avec les discussions https://t.co/acceDVKKKy – Le Wall Street Journal (@WSJ) 21 novembre 2021

Activision Blizzard, à l’honneur

La semaine dernière, plus de 1 300 employés d’Activision Blizzard ont appelé à la démission de Bobby Kotick. Dans leur carte, ils ont exprimé leur perte de confiance dans le dirigeant, car les informations « qui ont été révélées sur son comportement et ses pratiques de gestion » de toutes les divisions de l’entreprise « va à l’encontre de la culture et de l’intégrité ». Par ailleurs, un groupe d’actionnaires minoritaires a également exprimé son souhait que le mandat de Kotick se termine ici et maintenant.

Depuis qu’Activision Blizzard a été dénoncée par l’État de Californie, l’entreprise a annoncé des changements dans ses processus internes et une politique de « tolérance zéro ». Pourtant, quelques mois après le remplacement de la présidente de Blizzard, Jen Oneal, nommée co-responsable de l’étude, a démissionné, entre autres raisons, parce qu’elle était moins bien payée que son homologue masculin.

Origine | Le journal de Wall Street