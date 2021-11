Spider-Man No Way Home : nouvelle vague de spots TV avec de nombreuses scènes inédites

Spider-Man : No Way Home, le nouveau film du super-héros arachnide de Marvel Studios et Sony Pictures, a récemment présenté sa deuxième bande-annonce moins d’un mois avant sa sortie prévue en salles, prévue le 17 décembre 2021. Bien que désormais, grâce à Sony Pictures Canada, nous pouvons profiter de nombreux spots télévisés axés sur différents aspects du film, bien qu’avec une nette prédilection pour montrer plus de méchants.

Spider-Man No Way Home et ses méchants

Ainsi, et grâce à une série de clips partagés par la chaîne YouTube de Sony Pictures Canada (qui pour l’instant restent cachés sur la chaîne) et que nous vous proposons ci-dessous, nous pouvons profiter de diverses séquences et plans qui n’ont pas encore été diffusés. Et est-ce que malgré le fait que ces clips recyclent principalement des scènes des deux bandes-annonces officielles du film, nous pouvons voir des scènes jamais vues auparavant, des gros plans et plus encore des méchants et de Spider-Man.

A tel point que l’on voit de nouvelles séquences de Doctor Octopus, Electro, Sandman ou Lizard, ainsi que des scènes inédites de Spider-Man, Happy Hogan, Doctor Strange ou MJ, le tout fugitivement puisqu’il s’agit encore de clips de seulement 30 secondes. Nous vous laissons avec le synopsis officiel de Spider-Man : No Way Home et les différents clips de Sony Pictures Canada.

« Pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, notre héros, voisin et ami est démasqué et n’est donc plus en mesure de séparer sa vie normale des risques énormes qu’implique le fait d’être un super héros. Lorsqu’il demande de l’aide au docteur Strange, les risques deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man. »

Spider-Man : No Way Home sort en salles le 17 décembre 2021.

Origine | Sony Images Canada