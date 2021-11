Star Wars : l’Acolyte révèle quand commencera la production

Avec Le livre de Boba Fett quelques mois seulement après sa sortie, nous avons des nouvelles d’une autre série Star Wars qui est en route. Il s’agit de L’Acolyte, pour l’instant la seule fiction audiovisuelle se déroulant dans la Haute République, une nouvelle ère que l’on commence à retracer à travers les romans et la bande dessinée. Production Weekly a révélé que ce nouveau produit commencera le tournage en mai 2022.

La vérité est qu’il y a eu une danse des dates. Au cours de l’été, DiscussionFilm a publié que le tournage commencerait en février, mais LRM Online a qualifié cette information des semaines plus tard et a signalé que la production avait été retardée jusqu’en mai. Le dernier numéro de Production Weekly, sorti le 11 novembre, le confirme. Pour l’instant, Lucasfilm garde son secret habituel, il faudra donc patienter pour connaître de nouveaux détails sur la série.

Dark Sidious est un produit de la corruption de la République.

La fin de la Haute République

D’après de récentes fuites, ce thriller explorera le début de la fin de la République, qui débute à cette époque de splendeur de l’Ordre Jedi et de ce système politique. Petit à petit, la démocratie s’use et laisse place à la situation qui permet à un Seigneur Sith comme Dark Sidious d’infiltrer la politique au plus haut niveau, de faire éclore l’intrigue qui commence dans Le Fantôme d’Amanaza et se termine par la proclamation du premier Empire. , ainsi que la destruction des Jedi.

Star Wars : The Acolyte n’est qu’un des nombreux projets annoncés par Lucasfilm. Cette année, le tournage d’Obi-Wan Kenobi et Andor est terminé, alors que la troisième saison de The Mandalorian est toujours en plein processus d’enregistrement, toujours sans date de sortie précise sur Disney+.

En revanche, le film Star Wars : Rogue Squadron, qui devait être le premier à arriver, est resté dans les limbes. Selon certaines sources, cela est dû à des problèmes d’horaire de la réalisatrice Patty Jenkins, tandis que d’autres soulignent des différences créatives, bien que cela ne soit pas officiellement confirmé.

Origine | Production hebdomadaire (via le bulletin Bespin)