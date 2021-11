Mass Effect : Édition Légendaire sur Xbox Game Pass ? Microsoft Store suggère

Mass Effect: Legendary Edition est apparu avec le logo Xbox Game Pass sur le portail officiel Xbox en Pologne, selon le support XGP (via VGC). La collection acclamée de la saga BioWare et Electronic Arts sonne l’alarme pour une éventuelle arrivée de la trilogie remasterisée sur le service d’abonnement de Microsoft. Pour le moment, aucune des parties n’a officialisé ou nié l’information, donc pour le moment ce n’est qu’une indication, un soupçon.

Mass Effect: Legendary Edition cible EA Play; EA n’a pas commenté

Mais un soupçon d’un portail officiel. Les antécédents suggèrent qu’il s’agit d’une fuite involontaire de ce qui pourrait arriver dans les prochaines dates. Si c’est le cas, il semble que Mass Effect : Legendary Edition fasse partie des plans d’EA pour son arrivée sur EA Play, la bibliothèque de jeux vidéo sous abonnement de la société nord-américaine sur consoles et ordinateurs ; disponible sans frais supplémentaires en mode Xbox Game Pass Ultimate.

L’histoire parle d’elle-même : la grande majorité des sorties d’Electronic Arts finissent par voir le jour sur EA Play au fil des mois. Par conséquent, également sur Xbox Game Pass Ultimate.

Sorti en mai 2021, Mass Effect : Legendary Edition est devenu l’une des collections les plus célèbres de ces derniers temps ; non seulement à cause du retour de ce qui est l’une des licences les plus importantes de la dernière décennie dans le secteur du jeu vidéo, mais aussi à cause du traitement qui a été donné aux trois œuvres qui composent la collection.

Le Xbox Game Pass est renforcé en novembre et décembre

Le Xbox Game Pass, quant à lui, continue de croître et d’augmenter la valeur du service. Tous deux basés sur des ajouts de tiers et via la publication de titres exclusifs (Xbox Game Studios, Bethesda Game Studios et exclusivités temporaires) à partir du même jour de sa sortie. Notamment, en novembre, ils ont été intégrés sans frais supplémentaires à l’abonnement It Takes Two (EA), Forza Horizon 5 et au mode multijoueur de Halo Infinite (sous un modèle commercial gratuit). Le 8 décembre, tous les utilisateurs de PC Xbox Series, Xbox One et Windows 10 pourront commencer à profiter de la campagne Halo Infinite.

Mass Effect : Legendary Edition est disponible sur Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series et PC.

Origine | XGP ; via VGC