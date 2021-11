Battlefield 2042 plante sur Steam avec une avalanche de critiques négatives

Et l’avion s’est effondré et a touché le sol. Ce combattant qui a promis de faire tomber ses rivaux est Battlefield 2042, qui s’est finalement écrasé lors d’un lancement à oublier. Le jeu vidéo développé par EA DICE a connu des problèmes de toutes sortes, des erreurs allant des bugs au manque de contenu. La réaction a été comme prévu : une rafale de balles destructrices qui ont fait tomber l’avion. En d’autres termes, les avis des utilisateurs sur Steam ont été désastreux.

Seulement 26% des 35 000+ avis sur Steam sont positifs. Ainsi, 74% des utilisateurs qui ont encouragé leur avis l’ont fait en sens inverse. « D’un vrai fan de Battlefield à la communauté, N’ACHETEZ PAS ce jeu est 100% marketing, croyez-nous, nous l’avons acheté en croyant que cela en valait la peine, ce n’est pas… économisez votre argent, vous êtes le bienvenu », dit l’un d’eux. « Graphiquement beau, mais le gameplay est encore loin. BF3, qui a 10 ans, a des choses plus compactes et réelles que 2042 », explique un autre.

Deux patchs en route

Conscients des erreurs, les développeurs ont annoncé qu’ils travaillaient déjà sur deux mises à jour, qui arriveront dans les 30 prochains jours. L’équilibrage des véhicules, la résolution des chargements abandonnés et la réanimation des coéquipiers sont quelques-uns des objectifs que le studio se fixe de résoudre dans les prochains correctifs.

Battlefield 2042 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Les abonnés EA Play Pro ont la possibilité d’accéder à la version complète sur un PC. Comme prévu, ce nouveau travail se concentre exclusivement sur les modes multijoueurs, donc EA DICE a renoncé à la campagne, un élément qui était présent dans tous les versements les plus récents.

