Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl font leurs grands débuts au Royaume-Uni

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ont été lancés avec succès au Royaume-Uni sous forme physique. Le nouveau succès commercial de Nintendo Switch pour ce Noël, les remakes tant attendus de la région de Sinnoh par l’ILCA, ont monopolisé la première et la deuxième position du classement britannique au cours de la semaine dernière, dépassant individuellement la première de Battlefield 2042, l’autre grande sortie de cette période.

Le retour aux travaux qui a inauguré la quatrième génération de la série a abouti à la deuxième meilleure première au format physique de 2021, derrière FIFA 22; avant le récent Call of Duty: Vanguard.

L’information, avancée par GamesIndustry, précise que Pokémon Shiny Diamond a été choisi par plus d’utilisateurs, tandis que Shining Pearl est resté à la deuxième place. La première de ces itérations surpasse Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sans ajouter les ventes des deux éditions. Seul Brilliant Diamond est déjà la meilleure première Nintendo Switch de cette année au Royaume-Uni. Le double pack (qui comprend la boîte et la cartouche des deux livraisons) a été à la neuvième place.

Des chiffres très encourageants pour le reste de l’Europe et des Etats-Unis, étant donné qu’un aspect numérique de plus en plus affirmé n’est pas envisagé chez les utilisateurs de la console japonaise.

Nous pouvons visiter les grottes souterraines avec des amis en mode multijoueur local ou en ligne.

Avec ces données, Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl sont 26% inférieurs à la première de Pokémon Sword and Shield (novembre 2019) et 13% supérieurs aux ventes physiques cumulées de Pokémon Let’s Go, Pikachu ! et c’est parti, Évoli ! (novembre 2018).

Présent et futur immédiat de Pokémon

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch à partir du 19 novembre ; deux titres qui ont respecté au maximum les œuvres originales, un hommage clair qui n’entend pas élargir l’expérience par rapport à ce qui a été vu sur Nintendo DS, mais plutôt de rappeler ces aventures. Le résultat est remarquable, bien que conservateur et sans ambition. Ce sera quelques semaines plus tard, le 28 janvier 2022, lorsqu’une nouvelle étape débutera avec l’aide de Game Freak avec Pokémon Legends Arceus, qui nous emmènera chez l’ancestral Sinnoh (Hisui) dans une aventure aux environnements ouverts sous un ARPJ jouabilité. Exploration, capture, combat au tour par tour, confrontations en temps réel et bien plus encore.

