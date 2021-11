EA perdra-t-il la licence FIFA ? Ils maintiennent un "différend amer"

L’utilisation du nom « FIFA » dans les jeux vidéo de simulation de football d’Electronic Arts continue d’être en suspens. Après avoir pris connaissance du différend entre EA et la Fédération Internationale de Football Association, qui veut augmenter de façon exponentielle le coût d’utilisation de la marque pour les prochaines années, et qu’EA elle-même envisagera de changer le nom de la saga pour éviter d’assumer de tels paiements, le l’entreprise reconnaît être indécise de continuer à être liée à la FIFA.

David Jackson, responsable de la marque pour le titre de football chez Electronic Arts, a expliqué au Financial Times (via PushSquare) qu’un « différend amer » est en cours qui empêche la possibilité de parvenir à un accord ; du moins en ce moment. « Nous ne savons pas si nous allons de l’avant avec la FIFA en tant que partenaire des droits de dénomination », a-t-il déclaré dans l’interview. On parle de plus de 700 équipes, 100 stades et 30 ligues.

Les négociations se poursuivent sans accord, mais ils ne sont pas concernés. En effet, ils ont renouvelé avec la FIFPro, l’association des footballeurs, ce qui pourrait compromettre l’utilisation des stars de ce sport dans leurs travaux.

Elecronic Arts, qui continue de battre des records de revenus grâce à la modalité vedette de ces derniers opus, Ultimate Team, basée sur l’utilisation temporaire de cartes (players) via le paiement récurrent d’enveloppes – un modèle économique basé sur des microtransactions – continuera d’explorer les idéal de renommer leurs jeux vidéo de football. En fait, dans le dernier rapport financier pour le trimestre juillet-septembre, EA s’est adressé à ses investisseurs en n’utilisant pas le nom de FIFA, mais plutôt « EA Sports Global Football Franchise ». Ils explorent le nom EA Sports FC, déjà officiellement enregistré.

Combien d’argent la FIFA demande-t-elle à EA pour l’utilisation de la marque dans ses jeux vidéo ?

Actuellement, EA verse à la FIFA environ 150 millions de dollars par an. Pourtant, la Fédération a fait monter la barre et demande plus d’un milliard de dollars pour quatre ans, le cycle qui s’étendrait jusqu’à la prochaine Coupe du monde (le montant actuel pour quatre ans est d’environ 600 millions de dollars). En d’autres termes, si jusqu’à présent EA payait 1,5 milliard de dollars pour l’utilisation des licences tous les dix ans, cette somme passerait désormais à 2,5 milliards de dollars tous les dix ans.

La volonté de la FIFA va beaucoup plus loin et souhaite élargir son portefeuille dans les sports électroniques et les jeux vidéo avec l’aide d’autres sociétés. De cette façon, ils souhaitent que davantage d’entreprises puissent utiliser le nom de code dans leurs travaux. Ils ont été explicitement clairs dans leur déclaration, datée d’octobre : « La FIFA est enthousiasmée par l’avenir des jeux vidéo pour le football, et il est clair qu’il faut un espace occupé par plus d’un participant contrôlant tous les droits ».

Dans l’ensemble, FIFA 22 a fait ses débuts avec des records à ses débuts. Le nouveau titre de simulation a fait ses débuts avec plus de 9 millions de joueurs uniques en quelques jours seulement ; dont 7,6 millions de joueurs à Ultimate Team. Déjà en ce début d’année une tendance qui ne cesse d’augmenter s’est entérinée : FIFA 21 a battu tous les records de la saga au niveau des joueurs. On parle de plus de 325 millions d’exemplaires vendus dans toute la saga jusqu’à ce moment-là.

Origine | Financial Times; via Push Square