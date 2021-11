GTA Trilogy – Mise à jour 1.02 : notes de mise à jour et améliorations dans GTA III, San Andreas et Vice City

Rockstar Games a publié la mise à jour 1.02 pour Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition pour les consoles PlayStation (PS4 et PS5) et Xbox (Xbox Series X | S et Xbox One). Après avoir dû s’excuser pour l’état dans lequel cette compilation remasterisée tant attendue de GTA III, Vice City et San Andreas est sortie, en deçà des normes de qualité souhaitées par la société nord-américaine elle-même, et en promettant qu’ils appliqueront des améliorations et des changements bientôt, voici maintenant le premier de ces grands patchs.

GTA Trilogy corrige des bugs sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series

Selon les notes de mise à jour – actuellement en anglais ; ils seront bientôt traduits—, les trois titres ont subi de sérieuses améliorations, compte tenu de la résolution de quelques bugs sérieux qui empêchaient même de progresser dans le jeu. D’une manière générale, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition améliore l’expérience globale sur les consoles PlayStation et Xbox en résolvant les problèmes de contrôle, la gestion des menus, les éléments techniques (à la fois les bugs sonores et les problèmes graphiques et visuels) ainsi que des personnages ; des animations à l’activation d’événements.

Vous pouvez consulter la liste complète des mises à jour pour le patch 1.02 à partir de ce lien.

Il faut dire que la liste complète des changements pour la version 1.02 de GTA : The Trilogy – Definitive Edition n’affecte pas pour l’instant la version Nintendo Switch, qui est également en proie à des problèmes, comme le rapportent les joueurs eux-mêmes.

Nous laissons ci-dessous les changements généraux et les améliorations du patch 1.02 du jeu sur toutes les plateformes (PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One). Il est conseillé de mettre à jour chaque titre avant de commencer à jouer pour améliorer l’expérience de nos sessions de jeu ; Une connexion Internet est requise.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrivera au format physique pour les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch le 7 décembre. Il faut espérer que d’ici là la performance des trois titres se rapprochera de ce qui est souhaité.

GTA The Trilogy – The Definitive Edition : principales améliorations du patch 1.02

Correction de divers problèmes de localisation

Correction de plusieurs cas de collision manquante ou mal alignée

Correction de plusieurs cas de trous sur la carte

Correction de plusieurs cas de textures incorrectes ou mal placées

Correction de plusieurs cas de coupures de caméra à travers des objets.

Correction de plusieurs cas où des sous-titres incorrects étaient affichés

Correction de plusieurs cas où un texte d’aide incorrect était affiché.

Correction de plusieurs cas d’objets égarés.

Correction de plusieurs cas de problèmes de modélisation de personnage dans les cinématiques.

Correction de plusieurs cas de sauts, de retards ou de répétitions de lignes audio.

