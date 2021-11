Project L, le jeu de combat de League of Legends, sera basé sur une équipe et avec des commandes simples

Project L est l’un des noms les plus intéressants de la communauté des jeux de combat. Derrière lui se trouve Riot Games (League of Legends, Valorant) avec ce que cela implique en termes de taille, de support à long terme et de structure en ligne. Mais peu ou rien n’avait été vu du jeu jusqu’à présent, que la société a montré une tranche verticale, une vidéo avec l’expérience de jeu qui est créée pour décider à quoi elle ressemblera. Bien que ce qui est vu soit prometteur, ils préviennent déjà : « nous ne lancerons pas le jeu en 2021 ou 2022 ».

L’objectif principal de Riot, selon Tom Cannon, directeur principal et producteur exécutif de Project L, est de « développer un jeu de combat de la plus haute qualité possible afin que vous puissiez y jouer pendant des années ou des décennies ». Parmi les nouveautés, on sait qu’il s’agira d’un jeu de combat en équipe à deux, que des contrôles ont été créés très faciles à apprendre et qu’une de leurs priorités sera de « créer le meilleur code réseau possible pour un combat Jeu ». La restauration sera la base, mais ils ajouteront la technologie de Riot comme RiotDirect, qui fait un excellent travail « en minimisant la latence de League of Legends et Valorant ».

Le projet, oui, est loin d’être terminé. En ce moment, il est dans le stade où la société a décidé de tous les aspects du titre : expérience de jeu de base, contrôles, direction artistique… système de classement et plus encore.

Deux contre deux et contrôles simplifiés

Dans la vidéo de développement de six minutes, les créateurs expliquent qu’ils ont décidé de faire un jeu de combat à deux car il offre des récompenses au niveau de la stratégie et de la prise de décision avec l’équipe (il y aura des passes décisives comme dans des jeux comme FighterZ ou Marvel vs Capcom). Ils veulent que ce soit un jeu de combat fantastique et rythmé, disent-ils littéralement.

D’autre part, la décision sur les contrôles s’explique comme suit. Le facile à contrôler mais difficile à maîtriser qui est tant vanté dans la plupart des jeux du genre revient ici sur la scène. Ils disent qu’ils sont conscients qu’il est important que vous puissiez aller en profondeur pendant des heures pour maîtriser la maîtrise d’un personnage et qu’ils considèrent que voir des joueurs professionnels faire des choses uniques est une inspiration pour les autres joueurs. Non, « ce ne sera pas un jeu où les nouveaux joueurs pourront défier les pros », précisent-ils, mais « un moyen de s’amuser à tous les niveaux ».

Il y aura des passes décisives dans les matchs 2v2.

Apparemment dans les vidéos, il y aura trois boutons d’attaque, un spécial et une aide (deux types par personnage). Il reste à voir comment la simplicité des entrées – les commandes pour effectuer des attaques spéciales – est équilibrée avec les niveaux élevés du jeu, car il s’agit généralement d’une plainte générale ces dernières années dans le genre.

Ekko a été le champion choisi pour montrer comment ils ont introduit des mouvements de leur jeu original au projet L, dans son cas, le Chrono Strike, qui lui permet de générer une image précédente de lui où nous pouvons revenir dans les secondes suivantes, offrant varié mélanges (par exemple , attaque depuis les airs, croix pour aller de l’autre côté et, en revenant à l’image précédente, appuyez à nouveau à partir de ce point, comme on le voit dans la vidéo).

Le style artistique est l’un de ses points forts.

Riot Games s’est engagé à partager des informations sur le jeu au moins deux fois en 2022. Il faut donc attendre le début du second semestre 2022.