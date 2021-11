Halo Infinite est déjà Gold; le mode coopératif arrivera plus tard que prévu

Halo Infinite a lancé son mode multijoueur par surprise récemment. Quant à la campagne, la date fixée est le 8 décembre, jour de lancement sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One (inclus dans Xbox Game Pass). A seulement deux semaines de la fin, tout est prêt : 343 Industries a confirmé que le jeu est déjà Gold. Ou ce qui est le même, ce développement a pris fin. Aussi, si on savait déjà que le mode coopératif ne sera pas disponible dès le début, on sait désormais qu’il va falloir patienter un peu plus longtemps que prévu.

Halo Infinite : quand le mode coopératif sera-t-il ajouté ?

Comme Joseph Staten de 343 Industries l’a commenté au média Eurogamer, il arrivera à partir de mai 2022. L’objectif de l’étude d’ajouter le mode coopératif dans la saison 2 et Forge dans la saison 3 tient toujours, mais nous n’avions pas l’extension du durée du premier, actuellement disponible et jusqu’à fin mai. Cela signifie que le mode Forge n’arrivera, au moins, qu’en août.

Staten a également voulu revendiquer son engagement envers la communauté en termes d’amélioration du jeu en fonction des priorités : « Si le système de progression ne fonctionne pas comme nous le souhaitions et que nous devons travailler sur des choses plus importantes, nous le communiquerons clairement aux joueurs. , » il dit.

Contenu gratuit dans les prochains jours

Le nouveau mode multijoueur de Halo Infinite compte déjà un grand nombre d’utilisateurs actifs. Et au-delà des plaintes soulevées sur la base du système de progression lente du Battle Pass de la saison 1, les responsables du jeu s’efforcent de proposer du contenu en permanence. Les prochains à arriver seront disponibles entre le 22 et le 23 novembre et seront des objets skins, une nouvelle armure et différents éléments tels que des emblèmes et des skins pour les armes. Vous pouvez vérifier tous les détails dans le lien suivant.

Halo Infinite est officiellement lancé le 8 décembre sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One. Le moment venu, vous pouvez désormais profiter du mode multijoueur, disponible séparément sur les plateformes susmentionnées et entièrement gratuit (également sur Steam).

Sources | 343 Secteurs, Eurogamer