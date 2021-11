Le tireur de guerre controversé Six Days in Fallujah reporte son lancement à 2022

L’un des jeux les plus controversés de tous ceux qui restaient à paraître en 2021 était sans aucun doute Six Days in Fallujah, un jeu qui a reçu pas mal de critiques à caractère politique et a même été accusé d’être « un simulateur de meurtre de musulmans ». Après l’avoir démenti dans un premier temps, ils ont finalement reconnu à partir de l’étude qu’en effet, ce tireur de guerre aura des connotations politiques, ce qui a sans doute suscité l’intérêt de nombreux fans du genre, qui devront attendre un peu plus longtemps pour pouvoir y jouer. que Highwire Games a décidé de le reporter jusqu’en 2022.

Ce retard ne sera pas mince, car selon ce qu’ils disent, actuellement la fenêtre de lancement approximative n’est rien de moins que le dernier trimestre de l’année prochaine.

Ils ont besoin de plus de ressources

« Il est devenu clair que recréer ces histoires vraies de haute qualité nécessite plus de personnel, de capital et de temps que nous n’en avions », a déclaré Peter Tamte, PDG de Victura, rédacteur en chef de Six Days in Fallujah, dans une note officielle. « Doubler notre équipe n’est qu’une des nombreuses choses que nous faisons pour nous assurer que Six Days in Fallujah apporte de nouveaux types de tactiques et une profondeur émotionnelle aux tireurs militaires. »

Tamte est précisément le chef visible d’un projet qui a suscité pas mal de soupçons, puisqu’il a lui-même reçu des fonds de rien de moins que la CIA, ce qui a suscité des critiques et a qualifié le jeu d’« outil de recrutement ». Cependant, l’étude n’a pas tardé à s’imposer pour démentir ces accusations, assurant que tous ceux qui ont collaboré au jeu – d’anciens militaires américains et même des civils irakiens – l’ont fait de manière indépendante.

« Conçu par un Marine grièvement blessé pendant la bataille et développé par une équipe avec l’aide de plus de 100 Marines irakiens, soldats et civils, Six Days in Fallujah mêle documentation et gameplay pour recréer des histoires authentiques lors de la deuxième bataille de Fallujah en 2004 » , lit la description officielle du jeu. « Le jeu vise à donner aux joueurs une compréhension approfondie de la guerre urbaine à travers les histoires de militaires et de civils. Six Days in Fallujah est développé pour Victura par Highwire Games, une étude menée par des personnes qui ont travaillé sur Halo et Destiny » .

Avec cela, la bataille de Six Days in Fallujah nous quitte fin 2022, et apparaîtra sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC.

Source : Sixdays.com