Battlefield 2042 recevra deux correctifs en un mois pour corriger de nombreux bugs

Comme pour Battlefield 4 sur PS4 et Xbox One, la première de la franchise Electronic Arts dans la nouvelle génération avec Battlefield 2042 n’est pas aussi placide que prévu dans la société canadienne. Depuis l’accès anticipé, de nombreux joueurs ont critiqué les aspects techniques et de contenu, et maintenant que le jeu est disponible, ces critiques ont monté en flèche, ce dont DICE a pris note. Ainsi, le studio suédois, après avoir sorti un patch le jour du lancement du jeu – vendredi dernier, le 19 – en implémentera deux autres au cours des 30 prochains jours pour corriger les bugs qui persistent dans le jeu.

Parmi les échecs les plus courants figurent ceux liés à l’équilibrage des véhicules, aux chargements supprimés et aux problèmes lors de la tentative de réanimation des coéquipiers. En ce qui concerne ce dernier, dans DICE, ils prétendent être convaincus d’avoir identifié le problème et trouvé la solution, en plus de travailler sur un autre pour résoudre les erreurs qui ne permettent pas à certains joueurs de réapparaître.

En attendant, concernant les configurations d’équipement manquantes, DICE a déjà développé une solution, l’ayant déjà soumise pour test. D’autre part, ils ont nerfé l’aéroglisseur LCAA, en l’équipant d’une armure plus légère, en diminuant sa santé et en faisant moins de dégâts à son arsenal, un processus qu’ils ont également effectué sur le MD540 Nightbird. Cependant, cela peut changer encore plus, car ils garantissent qu’ils resteront attentifs au fonctionnement des deux véhicules et n’excluent pas d’autres changements.

Nous sommes ravis de voir que la sortie de la mise à jour d’hier a permis d’améliorer la fluidité de l’expérience sur les serveurs ces dernières vingt-quatre heures 💪 # Champ de bataille2042 Voici un aperçu des changements à venir que nous envisageons d’apporter avec notre prochaine mise à jour 🧵👀 pic.twitter.com/I11cjVZD0V – Communication directe sur le champ de bataille (@BattlefieldComm) 19 novembre 2021

Une autre première erratique pour Battlefield

Comme nous l’avons déjà dit, Battlefield 4 a connu un lancement cahoteux – sûrement encore plus – sur PS4 et Xbox One, avec des performances en ligne médiocres qui ont pris des mois à réparer. Heureusement, au fil du temps, il est devenu un jeu de tir plus que solide et l’un des favoris des fans ces dernières années. Ils s’attendent à quelque chose de similaire avec Battlefield 2042, qui a reçu des critiques majoritairement négatives – seulement un peu plus de 20% sur Steam sont positifs – en raison de multiples facteurs : absence de campagne, manque de modes de jeu ou obligation de matchmaking après chaque partie, parmi beaucoup d’autres.

Battlefield 2042 est maintenant disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC.