Fortnite x Moncler : les skins André et Renée sont désormais disponibles ; prix et contenu

Avec le changement de magasin le 21 novembre 2021 à 01h00 CET, les articles Moncler sont arrivés dans Fortnite Battle Royale. Nous vous montrons ici à quoi ressemblent les skins Moncler André et Renée, de la saison 8 du Battle Pass of Fortnite Chapter 2, leur prix, le contenu qu’ils apportent et comment les obtenir :

Fortnite x Moncler : les nouveaux skins André et Renée désormais disponibles

Art officiel des nouveaux skins André et Renée avec des vêtements Moncler à Fortnite

Comme nous l’avons commenté dans le paragraphe d’introduction de cette news, tous les objets Moncler sont arrivés dans la boutique Fortnite Battle Royale le 21 novembre. Au moment de la rédaction, tous ces articles apparaissent dans la section « Moncler » de la boutique :

Tous les objets Moncler se trouvent dans la section « Moncler » de la boutique

Ce sont tous les articles Moncler de Fortnite, ainsi que leurs prix en dindes. Les skins présentent des vêtements inspirés de la collection 6 Moncler 1017 Alyx 9SM de Matthew Williams. Ils sont également réactifs ; ses couleurs passent du clair au foncé au fur et à mesure que nous montons plus haut dans le jeu, et vice versa :

Tous les articles Moncler dans Fortnite

Moncler Classics Bundle (comprend le skin André, le skin Renée et l’écran de chargement de La Cima) : 1 800 V-Bucks

Moncler Classic Equipment Bundle (comprend un accessoire de sac à dos Paracylinder, un deltaplane Parapluie et un outil de récolte Parahacha): 800 V-Bucks

Moncler skins André et Renée dans le jeu dans Fortnite

Comme toujours lorsque nous publions une actualité de ce type, nous vous laissons plusieurs choses dont vous devez tenir compte :

Ces objets sont achetés avec des V-Bucks, une monnaie virtuelle que nous achetons avec de l’argent réel. Le taux de change est actuellement d’environ 7,99 € pour 1 000 V-Bucks.

Ces deux skins et leurs accessoires resteront pour une durée limitée dans la boutique Fortnite Battle Royale. Ils peuvent revenir au magasin plus tard, bien que personne ne sache quand.

Nous pouvons utiliser les accessoires sans problème dans tous les modes de jeu de Fortnite : Battle Royale et Creative et Save the World.

Tous ces articles sont skins ; ils n’affectent le jeu d’aucune autre manière que des modifications visuelles.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration