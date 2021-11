Fortnite : Epic Games interdit les joueurs qui abusent du système XP

Les interdictions après l’inclusion du nouveau système d’expérience après le patch Fortnite 18.40 ne se sont pas fait attendre. Plusieurs utilisateurs partagent leurs expériences négatives à cet égard sur les réseaux sociaux. Nous vous disons ce qui se passe avec ces interdictions pour abus du système XP de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

Fortnite : les utilisateurs signalent des interdictions pour avoir abusé de l’appareil mentionne le mode créatif

Le patch Fortnite 18.40 est arrivé le 16/11/2021. Cela a apporté une nouveauté significative pour le mode créatif : une nouvelle fonctionnalité appelée Mention Device qui permet aux utilisateurs qui créent des cartes dans ce mode de jeu d’offrir à leurs joueurs la possibilité d’acquérir de l’expérience pour dépasser certains jalons de leurs jeux.

Plusieurs malins, pour les appeler quelque chose, ont profité de cet ajout pour créer leurs propres cartes créatives et faire en sorte que le jeu leur donne de l’expérience essentiellement en ne faisant rien, abusant efficacement du système pour obtenir un XP infini.

Dans cette image, nous voyons comment un joueur acquiert de l’expérience en restant immobile dans l’eau sur une carte vide.

Certains utilisateurs ont eu la désagréable surprise de constater qu’en effet, Epic Games n’a pas inclus cette fonction dans le jeu afin qu’elle ait été abusée, comme vous pouvez le voir ci-dessous; Ce joueur a partagé sur Twitter une capture dans laquelle on voit qu’il a été banni (banni indéfiniment du jeu) :

Évidemment, nous vous déconseillons de vous livrer à des pratiques de ce type : si Epic Games vous interdit, ce sera toujours pour une raison impérieuse qui va à l’encontre des conditions d’utilisation de votre jeu vidéo. Être banni de Fortnite signifie que nous ne pourrons plus accéder à la fois au jeu et au contenu que nous avions achetés sur notre compte, et nous n’aurons pas droit à un remboursement. Soyez toujours légal.

Sources : Epic Games, NiteStats, Twitter / onlytrueyousef