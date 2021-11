Halo Infinite "a été conçu pour une difficulté normale", révèle 343 industries

Halo Infinite fait l’actualité jour après jour. D’une part, le mode multijoueur est déjà disponible et est entièrement gratuit. De l’autre, la campagne s’apprête à débarquer sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One le 8 décembre. Comme vous le savez déjà, l’engagement envers le monde ouvert est la grande revendication de la nouvelle aventure du Master Chief, mais il y a d’autres aspects qui sont inconnus. Et la difficulté ? Traditionnellement, la série a été conçue pour jouer au niveau Héroïque, même si cette fois c’est différent : 343 Industries a expliqué que le mode idéal pour le premier jeu n’est autre que normal.

Stephen Dyck, responsable du titre, assure que l’étude a consacré « beaucoup de temps » à l’équilibre du niveau de difficulté normale. Les motifs ? Offrez une expérience où « les joueurs ne s’écrasent pas contre un mur ; nous voulons que l’utilisateur ait une entrée en douceur dans le gameplay de Halo », dit-il. Dans le même temps, il a également tenu à rassurer les vétérans de la saga, assurant que rien de tout cela ne signifie que le niveau Héroïque est facile, encore moins que Légendaire reste « très difficile ».

Halo Infinite : Nous avons déjà joué la campagne

Au-delà de la facette multijoueur du titre, désormais disponible et totalement gratuit, l’attente de la part des utilisateurs se porte sur la campagne tant attendue, qui ne sera disponible que le 8 décembre, accompagnant le lancement final. Chez Netcost-Security, nous l’avons déjà apprécié et plusieurs éléments ont retenu notre attention. Bien sûr, l’une des inconnues était l’engagement envers le monde ouvert, qui fonctionne désormais plus en accord avec le genre bac à sable qu’avec d’autres scénarios ouverts que nous avons vus dans d’autres épisodes de la saga.

Un autre aspect intéressant se retrouve dans les boss finaux : nous pensons qu’ils vont « faire parler les gens ». Et, puisque nous parlons de difficulté, nous en profitons pour vous dire que nous avons testé le niveau de difficulté Héroïque : « nos sentiments avec l’IA ennemie sont très bons. Le niveau monte comme prévu, mais pas seulement à cause de quelques chacals avec une précision folle (en légendaire c’est exagéré), mais à cause de certains schémas et manières d’affronter les combats de la part des ennemis ». Vous pouvez lire notre avance complète dans le lien suivant.

Halo Infinite sera mis en vente le 8 décembre prochain, date à laquelle vous pourrez profiter de la campagne sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One. En ce qui concerne le multijoueur, il est disponible depuis le 15 novembre dernier et il est entièrement gratuit (également via Steam ).

Origine | 343 Industries ; via VGC