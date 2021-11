Anneau d’Elden : Bandai Namco annonce un grand succès ; 4 millions d’exemplaires le premier mois

Elden Ring sortira dans trois mois : sa première aura lieu le 25 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Comme vous le savez, From Software (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro : Shadows Die Twice) est devenu l’un des jeux les plus attendus de 2022. Bandai Namco en est également conscient, et loin d’essayer d’éviter la pression qui se crée lorsque les attentes grandissent, a montré son ambition à travers une session de questions-réponses au Japon. Sans aller plus loin, ses prévisions sont de vendre 4 millions d’exemplaires à la fin de l’année fiscale (mars), et cela signifie que les aspirations pointent vers le mois de son lancement.

L’une des raisons pour lesquelles les Japonais prédisent de grands nombres pour le titre est la perception de l’environnement qui les entoure. Ils mentionnent même à quel point il est frappant qu’il ait remporté plusieurs prix avant même d’être lancé sur le marché, ainsi que le flot d’opinions positives qu’il a reçues de la presse et des joueurs eux-mêmes qui ont accédé à la version bêta. .

Elden Ring : on l’a déjà essayé

Dans nos impressions après avoir joué à la bêta pendant plusieurs heures, il n’y avait pas quelques aspects que nous avons mis en évidence en fonction de notre expérience : la liberté d’action pour explorer un vaste monde, la diversité des ennemis et des boss, la possibilité de personnaliser au millimètre près le différentes classes de personnages… Il y a beaucoup à voir dans l’Anneau d’Elden. Nous le précisons dans nos conclusions : « le premier pas a été fait du bon pied. Maintenant, il faut attendre encore un peu les prochains ».

Elden Ring sortira le 25 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Le temps nous dira s’il est capable d’atteindre le succès qu’attend Bandai Namco.

Origine | Bandai Namco (questions et réponses) ; via Twisted Voxel