L’une des surprises de l’année, Loop Hero, arrive sur Nintendo Switch en décembre

Les premiers mois de cette année 2021 qui s’apprête à s’achever nous ont laissé une agréable surprise dans le domaine des indépendants. Nous parlons de Loop Hero, un titre qui a réussi à devenir viral bien qu’il s’agisse d’un sous-genre déjà galvaudé comme le roguelite, et ce grâce à une formule innovante dans laquelle les cartes, leur design personnel et l’addiction de leur proposition ont fait le reste . . . Ainsi, après trois mois à se succéder sur Steam, nous devons aujourd’hui fêter son arrivée en décembre prochain sur Nintendo Switch.

Une boucle de réussite

Nous pourrons profiter de Loop Hero dans les trois versions de Nintendo Switch -standard, Lite et OLED-, arrivant presque par surprise absolue, car bien qu’il fallait s’attendre à ce qu’il finisse par atterrir sur l’hybride Nintendo, l’annonce a été fait avec peu de préavis concernant le lancement. Développé par le petit studio Four Quarters et édité par Devolver Digital, Loop Hero a été lancé en mars dernier sur Steam, recueillant des critiques exceptionnelles de la part des joueurs et de la presse, devenant l’un des titres les plus populaires du moment.

Loop Hero sera disponible uniquement en numérique dans le Nintendo Switch eShop, au prix de 15 euros, exactement le même que sa version PC, même s’il convient de noter qu’en le réservant, nous obtiendrons une remise et nous l’obtiendrons pour 13,49. Sans aucun doute, il faut en tenir compte, car comme nous l’avons dit, nous parlons d’un jeu qui a une moyenne remarquable de 82 dans Metacritic – la même qu’il a obtenu dans son analyse dans Netcost – et des critiques « très positives » sur La plateforme numérique de Valve avec plus de 19 000 critiques parlant bien de ce titre.

Dans Loop Hero, nous devons vaincre le méchant du jeu, la Liche, danod se transforme en boucle en boucle que nous modifions grâce aux cartes que nous obtenons au cours de l’aventure, de sorte que la réflexion et la stratégie semblent essentielles dans un jeu de rythme tranquille.

Loop Hero arrivera spécifiquement le 9 décembre sur Nintendo Switch, pesant seulement 218 Mo, et étant disponible en plusieurs langues, parmi lesquelles, heureusement, l’Français.

Source : eShop