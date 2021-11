La première grosse mise à jour de GTA Trilogy corrige des bugs sur toutes les plateformes

Tout le monde s’attendait à revoir les versions fictives de New York, Miami et Los Angeles à travers les trois fantastiques bacs à sable inclus dans GTA Trilogy, mais l’état dans lequel le jeu a atteint le marché n’est pas le meilleur possible, à tel point que même Rockstar a dû s’excuser pour cela. Après avoir même disparu du PC en raison de problèmes avec le lanceur Rockstar, la société a déjà commencé à travailler sur différents correctifs qui améliorent les performances sur toutes les plateformes, et ainsi, la première mise à jour est maintenant disponible, corrigeant les erreurs dans toutes celles dans lesquelles elle est disponible.

Le premier de beaucoup

Ce premier patch pèse un peu plus de 1 Go dans sa version pour PlayStation 4, et sans préciser combien dans le reste des versions, on s’attend à ce que ce soit un chiffre similaire. La mise à jour affecte les trois jeux, GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas, et de Rockstar, ils assurent que l’expérience devrait être plus satisfaisante après son application.

Ces corrections sont de toutes sortes : de la localisation à la taille des sous-titres, en passant par la qualité de certaines textures, les objets mal placés ou le détourage, ce qui fait bien comprendre que le nombre d’erreurs à son tour est multiple. Ceci uniquement en termes de corrections générales, puisque chacun des trois jeux a également ses améliorations spécifiques.

Pendant ce temps, de Rockstar, ils se sont engagés à continuer d’améliorer cette compilation, qui, loin d’être une célébration de trois jeux référents du monde ouvert, a plutôt été une déception. « Nous avons l’intention de trouver des bogues techniques et d’améliorer chaque jeu à l’avenir », déclarent-ils de la société. À chaque mise à jour prévue, les jeux atteindront le niveau de qualité qu’ils méritent, concluent-ils.

GTA Trilogy est maintenant disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, mais uniquement en numérique. Pour obtenir la version physique de cette compilation, nous devrons attendre décembre.

Source : Assistance Rockstar.