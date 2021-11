Hideki Kamiya s’excuse une nouvelle fois auprès de Microsoft pour l’annulation de Scalebound

Il pleut déjà beaucoup depuis l’annulation surprenante de Scalebound, l’un des projets exclusifs les plus prometteurs du développement japonais pour Xbox One. dragon, un titre qui semblait exploiter la spécialité des créateurs de Bayonetta. Mais trois ans après son annonce, Microsoft a annulé de manière inattendue Scalebound tout en admettant vouloir concentrer ses efforts sur d’autres projets ; pour sa part, Platinum Games a reconnu l’échec des deux parties peu de temps après. Maintenant, Hideki Kamiya, responsable de l’étude japonaise, s’est davantage penché sur ce qui a conduit à l’annulation du jeu, admettant que « nous n’avions pas assez d’expérience ».

Manque d’expertise technologique

Cela a été expliqué par le créateur japonais dans une récente conférence sur la chaîne Cutscenes, où il a expliqué plus en détail les vraies raisons de l’annulation de Scalebound : « Nous n’avions pas assez d’expérience, ce qui a conduit à ce qui s’est passé à la fin. Je suis désolé pour Microsoft qui nous avait fait confiance en tant que partenaire commercial », admet Kamiya en référence à son manque d’expérience avec un projet aussi ambitieux, déplorant également les efforts inutiles de Microsoft.

Et, selon Kamiya lui-même, Scalebound était destiné à aborder l’aventure d’action la plus spectaculaire visuellement avec le photoréalisme offert par la technologie de l’époque : « Je voulais revenir à une esthétique photoréaliste. Je pensais que c’était aussi un objectif nécessaire pour Platinum d’améliorer nos compétences graphiques et de franchir une nouvelle étape vers la création de jeux vidéo modernes », poursuit le créateur japonais.

Cependant, Kamiya admet qu’ils se sont aventurés dans un domaine dans lequel ils avaient suffisamment d’expérience, tant sur le plan technologique que dans le concept en ligne qu’ils géraient : « Nous travaillions dans un domaine auquel nous n’étions pas habitués. Nous développions sur l’Unreal Engine et nous manquions également de ce qu’il faut pour savoir comment créer un jeu avec des fonctionnalités en ligne. Les obstacles que nous avons dû surmonter étaient très grands », conclut Kamiya.

Platinum Games a actuellement plusieurs projets en cours, de Bayonetta 3 pour Switch à Babylon’s Fall aux côtés de Square Enix et Sony, ainsi que le mystérieux Project GG.

Origine | Gematsu