Cod Warzone: Vanguard Saison 1 Retarde La Sortie

Call of Duty : Warzone et Vanguard retardent l’arrivée de la première saison commune. Désormais, le contenu de la Seconde Guerre mondiale arrivera au battle royale le 8 décembre. Ceux qui ont acquis le titre recevront 24 heures d’accès anticipé; le reste de la communauté pourra jouer sur Caldera, leur nouvelle carte, à partir du 9 décembre.

Cela marque un changement majeur par rapport au dernier événement de pré-saison. « Les derniers jours de Verdansk », comme on l’appelle, sera disponible jusqu’au 8 décembre. Cela inclut le mode spécial où nous dirons au revoir à la carte qui accompagne CoD Warzone depuis son lancement.

Mise à jour : Saison 1 de #Avant-garde et Warzone Pacific sortira désormais le 8 décembre. Les propriétaires de Vanguard auront un premier accès exclusif de 24 heures à la carte Caldera. L’accès libre commence le 9 décembre. pic.twitter.com/GnnYCp6g75 – Appel du devoir (@CallofDuty) 19 novembre 2021

Dans le cas de Call of Duty: Vanguard, la première saison comprendra « des mises à jour sur les zombies, de nouvelles armes, équipements, cartes et modes de jeu ». Aucun détail n’a été dévoilé jusqu’à présent, même si cela suivra la ligne que nous avons vue ces dernières semaines. L’expédition a déjà fait ses débuts dans la rotation officielle entièrement gratuite.

Comment se fera l’intégration du Pacifique dans CoD Warzone ?

L’intégration de Vanguard ne modifiera pas les progrès que vous avez réalisés au cours des près de deux années de combat, y compris les transporteurs, les cartes de visite, etc. Les responsables disent que l’arrivée du nouveau jeu dans l’écosystème se fera de la même manière qu’avec Black Ops Cold War. Si vous jouez à n’importe quel Call of Duty à partir de Modern Warfare 2019, vous continuerez à progresser dans le contenu du pass de combat actuel et à déverrouiller du contenu à utiliser dans Warzone.

Caldera, la nouvelle carte des modes classiques de bataille royale, aura jusqu’à onze points d’intérêt répartis dans toute la zone jouable. Le chantier naval, les anciennes structures et les défenses de la plage cèdent la place à la zone clé : le volcan. Très bientôt, nous nous battrons dans la jungle.

La source: Appel du devoir sur Twitter