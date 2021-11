Rockstar s’excuse pour GTA Trilogy The Definitive Edition; les classiques sont de retour sur PC

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition n’a pas eu la sortie espérée par Rockstar Games. Pour cette raison, de l’étude annonce des mesures pour améliorer la version actuelle qui « atteindra le niveau de qualité qu’ils méritent d’avoir ». De plus, les versions originales des trois jeux sortiront à nouveau sur PC.

Communiqué officiel : Rockstar s’excuse

« Nous voulons fournir une mise à jour sur les problèmes techniques inattendus qui sont apparus dans le cadre du lancement de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition », commence le communiqué. « Tout d’abord, nous voulons nous excuser sincèrement auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes de jeu. La franchise Grand Theft Auto et les jeux qui composent cette trilogie emblématique sont aussi spéciaux pour nous que pour les fans du monde entier. Les versions mises à jour de ces classiques ne sont pas sorties dans un état qui répond à nos normes de qualité, ou aux normes que nos fans attendent », expliquent-ils.

Pour cette raison, Rockstar affirme avoir des « plans en cours » pour « corriger les problèmes techniques et améliorer chaque jeu ». Une nouvelle mise à jour arrivera dans les prochains jours sur toutes les plateformes où elle est disponible. « Alors que l’un des objectifs des éditions définitives était de permettre aux joueurs de profiter de ces jeux sur des plateformes modernes pour les années à venir, nous comprenons également que certains aimeraient avoir ces classiques disponibles à l’achat », a-t-il déclaré.

Les versions originales de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas sortiront « bientôt » sur PC. Ils formeront un package spécial disponible dans le Rockstar Store. Ceux qui ont acheté The Definitive Edition pour PC sur le client Rockstar les recevront sans frais supplémentaires. La promotion durera jusqu’au 30 juin 2022.

Source : Rockstar