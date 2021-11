Nintendo a rejeté des employés si leur date de naissance tombait un jour de « malchance »

Hiroshi Yamauchi était le président de Nintendo jusqu’à peu de temps avant le lancement de la GameCube. C’était la fin d’une époque, car sa famille dirigeait l’entreprise depuis sa fondation en 1889. Il l’a fait de manière autocratique, car lorsqu’il prenait une décision, on ne pouvait pas faire grand-chose pour la changer. Perrin Kaplan, ancien vice-président du marketing de Nintendo America, a déclaré à VGC que dans la Nintendo des années 1990, les employés étaient renvoyés si leurs dates de naissance correspondaient à des jours considérés comme malchanceux.

« C’était une autre époque », se souvient Kaplan. « Par exemple, je me souviens que dans les années 1990, toutes nos dates de naissance étaient examinées avant d’être embauchées. Ils ont regardé ton anniversaire, et s’il tombait le [una fecha] Qu’ils considéraient un mauvais présage, ils ne vous ont pas embauché, même si nous avons travaillé aux États-Unis. Selon l’ancien dirigeant, Nintendo était et est toujours une entreprise « très Feng Shui ».

Nintendo.

La superstition dans les travaux de son siège social nord-américain

Sans surprise, les nouveaux bâtiments ont été construits avec cette philosophie à l’esprit. « Chez Nintendo America, nous allions nous développer grâce aux installations d’une autre société appelée Eddie Bauer, et les bâtiments étaient en position angulaire. Nous avons marché aux côtés de M. Iwata et de M. Arakawa, ils ont examiné le bâtiment et ont même noté la direction dans laquelle l’eau coulait en dessous. Alors ils ont refusé avec un grand non. »

En fin de compte, les travaux ont commencé et le remodelage a été effectué, mais cela n’a été fait qu’avec « le bâtiment regardant du bon côté et bien construit », pour embrasser la bonne fortune.

Selon Kaplan, à l’époque de Yamauchi, ils savaient qu’il était le patron, mais « pendant 16 ans », il ne l’a rencontré qu’une seule fois. « C’était super de le rencontrer, mais Howard Lincoln s’est dit : ‘Tu ne vas pas bien tirer l’arc, alors tu ferais mieux de ne rien faire, je vais te présenter.’ Les choses ont changé avec Iwata, alors qu’il visitait la division nord-américaine, parlait aux employés et écoutait leurs idées.

