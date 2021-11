Halo Infinite révèle les événements de contenu gratuit à venir

Halo Infinite a partagé la feuille de route qui attend le multijoueur dans les semaines à venir. L’événement Fracture: Tenrai sera la première étape d’un programme complet de contenu gratuit.

Les prochains événements du multijoueur Halo Infinite aussi

La première semaine de vie multijoueur célèbre les 20 ans de la saga. Si vous vous connectez jusqu’au lundi 22 novembre, vous recevrez une sélection de produits skins spéciaux. Le charme de l’équipe bleue pour les armes, le skin verte du maître-chef pour le spartiate et une couleur classique pour le phacochère, entre autres.

Les événements avec du contenu gratuit font partie intégrante de #HaloInfinisaisons MP de – et, avec la fin de notre événement du 20e anniversaire le lundi 22 novembre, nous voulions anticiper ce qui allait arriver. Tirez vos lames pour Fracture : Tenrai, qui arrive la semaine prochaine ! (Et c’est juste pour commencer.) pic.twitter.com/chiQiQR2pt – Bonjour bonjour) 19 novembre 2021

Un jour plus tard, le 23 novembre, Fracture : Tenrai commencera, où vous recevrez l’armure de samouraï Yoroi, qui est déjà répertoriée dans le menu de personnalisation. Pendant la célébration, vous aurez un pass d’événement complémentaire avec 30 niveaux de contenu gratuit. En plus de l’armure, vous pouvez débloquer des objets tels que des emblèmes, des couleurs supplémentaires du fusil de combat, du fusil d’assaut et du pistolet.

Trois événements supplémentaires arriveront dans les prochaines semaines. Nous parlons de contingence hivernale, de Cyber ​​Showdown et d’opérations tactiques. De 343 Industries, ils soulignent une fois de plus que ces trois cadres de contenu « offriront également leur propre pass d’événement gratuit avec des récompenses thématiques ». Malheureusement, nous ne connaissons toujours pas de date précise pour sa publication.

Jusqu’à présent, ce que nous savons, c’est que Fracture: Tenrai réapparaîtra après ses débuts, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un événement temporaire lié à un moment spécifique. Le studio offrira à nouveau des opportunités de débloquer des contenus thématiques. Vous n’aurez pas besoin d’acheter le Heroes of Reach Battle Pass pour enrichir votre bibliothèque de personnalisation.

