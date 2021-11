Battlefield 2042 : où acheter le jeu, prix et éditions

Battlefield 2042 fait officiellement ses débuts sur le marché. Son lancement marque le début de son accompagnement tout au long des mois, dont on attend des nouveautés en termes de contenu. De nouveaux spécialistes, cartes, armes et bien plus arriveront tout au long de 2022. Nous vous disons où vous pouvez vous en procurer et quelles éditions il a.

Prix ​​et éditions de Battlefield 2042

Son prix de vente au détail varie en fonction du format et de la plateforme que vous sélectionnez. En physique, la version PS4 et Xbox One commence à 69,99 euros, tandis que sur PS5 et Xbox Series X | S, elle le fait à 79,95 euros. Sur PC il n’est disponible qu’en format numérique pour 59,99 euros. Si vous préférez l’acheter directement dans la boutique virtuelle de votre plateforme, l’Édition Standard des deux générations est disponible respectivement à 69,99 euros et 79,99 euros. Si vous l’achetez sur PS5 ou Xbox Series X | S, vous recevrez la licence du modèle précédent.

Les passionnés ont deux façons de prolonger l’expérience dès le premier jour, exclusives au numérique. La Gold Edition propose pour 99,99 euros la licence de Battlefield 2042 pour les deux générations, le pass de l’an 1 et l’accès anticipé au lancement. Deuxièmement, vous verrez l’édition ultime, qui, en plus de tout ce qui précède, comprend un livre d’art numérique officiel, une bande-son numérique exclusive et le pack Midnight ultime.

Où puis-je acheter Battlefield 2042 ?

Format numérique

Format physique

Achetez Battlefield 2042 pour PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC sur GAME Spain

Achetez Battlefield 2042 pour PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC sur Amazon Espagne

Achetez Battlefield 2042 pour PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC à la Fnac

Achetez Battlefield 2042 pour PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC chez Carrefour

Achetez Battlefield 2042 pour PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC sur El Corte Inglés