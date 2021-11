Star Wars : Ahsoka dévoile sa date de tournage

Elle n’apparaît peut-être pas dans les films principaux, mais Ahsoka Tano est l’un des personnages les plus importants de la saga Star Wars. Il a fait ses débuts dans la série animée The Clone Wars et a rapidement conquis le cœur des fans. Après son apparition dans The Mandalorian en tant que personnage dans la chair, le Padawan d’Anakin Skywalker reviendra avec sa propre série. Maintenant, selon Production Weekly (via Bespin Bulletin), il a été confirmé quand le tournage commencera.

Rosario Dawson et toute l’équipe créative dirigée par Dave Filoni et Jon Favreau seront lancés à partir de mars 2022 prochain. Le Hollywood Reporter avait précédemment indiqué que le tournage allait débuter au début de l’année, une fenêtre de lancement qu’enfin elle prend forme.

Ahsoka était membre de l’Ordre Jedi pendant la Guerre des Clones. Elle était alors encore une jeune Padawan, qui était affectée à Anakin Skywalker. La principale raison de cette décision est qu’ils partageaient tous les deux une certaine tendance rebelle, c’est pourquoi le Conseil Jedi a pensé qu’ils se détendraient tous les deux s’ils travaillaient ensemble à partir de ce moment. Rien de plus proche de la réalité, car les deux ont poursuivi leurs « stratégies créatives » face à des situations extrêmes.

Hayden Christensen, également à Ahsoka

Une histoire comme celle d’Ahsoka pourrait difficilement être racontée sans la présence d’Anakin Skywalker, donc le personnage reviendra de la main de Hayden Christensen lui-même. L’acteur original qui a joué le puissant Jedi, devenu plus tard le redoutable Seigneur Sith Darh Vader, reprendra également son rôle dans Star Wars : Obi-Wan Kenobi. En revanche, tout indique que le Grand Amiral Thrawn, un autre des classiques de l’Univers Étendu déjà connu aujourd’hui, fera une apparition (il est apparu dans Rebels et a été nommé dans The Mandalorian).

La prochaine série à être diffusée sur Disney + sera The Book of Boba Fett (29 décembre), tandis que la troisième saison de The Mandalorian ne sera pas prête avant 2022.

Origine | Bulletin Bespin