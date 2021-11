Blade: Wesley Snipes conseille Mahershala Ali sur la façon d’être le tueur de vampires de Marvel

L’annonce du reboot de Blade dans le cadre de l’UCM est l’une des nouvelles qui suscite le plus d’attentes chez les fans de Marvel, d’autant plus si l’on prend en compte l’acteur choisi pour l’occasion, le double oscarisé Mahershala Ali. Maintenant, l’acteur qui a donné vie au tueur de vampires de la bande dessinée pour la première fois au cinéma, Wesley Snipes, a partagé quelques conseils pour le nouvel interprète à travers une récente interview; et ils n’ont pas de déchets.

La lame originale guide le nouveau tueur de vampires

Et nous nous souvenons qu’il y a quelque temps, Wesley Snipes lui-même a laissé tomber Marvel qu’il était toujours intéressé à revenir en tant que tueur de vampires; finalmente, Marvel Studios ha optado por hacer un reboot total del personaje, contando con un actor de renombre como Mahershala Ali, noticia de la que el propio Snipes se ha alegrado en varias ocasiones: “El tema de que le hayan elegido para el reparto me il semble bien. Je ne traîne pas comme Blade, donc je ne suis pas attaché au personnage de cette façon. Je ne ressens aucune perte émotionnelle, zéro, et je suis heureux qu’ils l’aient récupéré et il est plus que probable qu’il fasse un excellent travail », a déclaré l’acteur vétéran.

Aussi, Snipes n’a pas hésité à partager quelques conseils sur la façon d’être Blade dans les films, mots directement adressés à Mahershala Ali lui-même : « Assure-toi de rester en forme, mec. Assurez-vous d’être en forme. Essayez de ne pas vous blesser, c’est important. Ce qu’un film d’action exige, c’est que vous deviez être un athlète d’élite. Et être bien conditionné pour survivre et éviter les blessures. Et profitez-en tant que ça dure », conclut l’acteur.

Le tournage de Blade dans le cadre du MCU devrait débuter au milieu de l’année prochaine pour une sortie probable en salles dans le courant de 2023.

Origine | L’écran diatribe