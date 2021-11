Jeux gratuits et à vendre pour ce week-end : CoD Vanguard, Never Alone et plus

Vous voulez des jeux gratuits ce week-end ? Comme d’habitude, nous vous informons des offres qui s’offrent à vous entre le 19 et le 21 novembre sur l’ensemble des plateformes. Découvrez votre prochaine aventure sans dépenser un seul centime.

Call of Duty : Vanguard sur PlayStation, Xbox et PC

Sledgehammer propose le premier week-end multijoueur gratuit de Call of Duty: Vanguard. Tous les joueurs ont accès à cette partie de l’offre jusqu’au 22 novembre prochain. Les progrès que vous faites seront conservés sur votre profil si vous passez à la version complète.

Splinter Cell : Théorie du Chaos pour PC

Le bon vieux Sam Fisher plane toujours autour aujourd’hui. Cette fois il le fait pour une offre attractive pour ceux qui veulent découvrir sa meilleure livraison. Splinter Cell: Chaos Theory est disponible gratuitement sur PC jusqu’au 25 novembre. Une fois que vous l’aurez utilisé, il restera lié pour toujours dans votre bibliothèque Ubisoft Connect.

Guild of Dungeoneering et Never Alone pour PC

L’Epic Games Store continue de soutenir sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits. Cette fois, c’est au tour de trois jeux, même si dans ce paragraphe nous nous concentrerons sur une seule paire : Never Alone et Guild of Dungeoneering. Les deux titres engraisseront votre bibliothèque sur la plate-forme ; Vous avez jusqu’au 2 décembre 17h00 pour vous les procurer.

Exposition Kid A Mnesia pour PC et PS5

Radiohead met à l’honneur son album avec une galerie virtuelle, désormais disponible sur PS5 et PC. En fait, le groupe le propose entièrement gratuitement. C’est votre chance de découvrir (ou de vous souvenir) d’un des albums les plus marquants de sa carrière.

Les offres les plus marquantes

Switch Nintendo

Playstation

Xbox