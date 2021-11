Destiny 2 sera supprimé de la console Xbox Game Pass en décembre

Dans Xbox Game Pass il y a des ajouts de jeux tous les mois, mais aussi des adieux de titres qui disent adieu au catalogue. C’est le cas des produits tiers, et cette fois c’est au tour de Destiny 2, le travail multiplateforme de Bungie. « Le 8 décembre, Destiny 2 et ses extensions (Forsaken, Shadowkeep et Beyond the Light) seront supprimés du Xbox Game Pass sur console et dans le cloud. »

Cependant, les adieux seront partiels, car dans la déclaration, ils soulignent également que le jeu et toutes ces extensions peuvent être appréciés sur Xbox Game Pass sur PC. Une fois que Destiny 2 quitte le service, les joueurs qui n’ont pas le contenu des extensions sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S perdront l’accès à divers contenus.

Quel contenu disparaît avec le jeu et les extensions ?

Missions de campagne

Activités d’extensions spécifiques : raids, donjons, chasses, défis Exo, Nightfall Strikes et Trials of Osiris.

La sous-classe stase, qui appartient à l’extension Beyond Light.

La compétence ultime de la branche médiane de chaque sous-classe

La compétence de remise de 10 % pour les achats d’argent et d’autres modules complémentaires de jeu.

Bungie souligne que les articles que vous avez déjà achetés resteront disponibles, tout comme les Season Pass achetés précédemment. Le développeur recommande aux utilisateurs qui souhaitent continuer à jouer à Destiny 2 sur des machines Xbox de jeter un œil aux remises sur les extensions, qui « seront bientôt disponibles ».

Les créateurs de Bungie n’ont pas précisé les raisons de cette décision, ce qui semble étrange étant donné que The Witch Queen sera mis en vente le 22 février 2022. Destiny 2 et tous ses contenus sont disponibles sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S , PS4, PS5, PC et Google Stadia. Le développeur a tout le pouvoir créatif entre ses mains depuis qu’ils ont décidé de rompre leur accord avec Activision Blizzard.

