Cyberpunk 2077 : un trailer suggère son arrivée sur Xbox Game Pass, mais CDPR le dément

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais profiter du cloud play sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, une annonce qui a été une surprise et était accompagnée d’une bande-annonce. Il n’a pas fallu longtemps aux utilisateurs pour détecter une trame spécifique, dans laquelle plusieurs robots pouvaient être vus annihilés par le joueur. Ce clip appartient à Cyberpunk 2077, qui a fait soupçonner qu’il pourrait être inclus dans le service. Cependant, CD Projekt RED a nié cela.

Un représentant de la société polonaise a déclaré à VGC qu' »il n’y avait aucun projet » de lancer Cyberpunk 2077 sur Xbox Game Pass. Ainsi, à moins qu’une décision ne soit prise dans une autre direction prochainement, le moment n’est pas encore venu pour ce titre de science-fiction d’accompagner The Witcher 3 : Wild Hunt dans le catalogue du jeu.

Xbox Game Pass est un service d’abonnement qui permet aux joueurs d’accéder à de nombreux jeux vidéo. Tous les titres publiés par Xbox Game Studios sont ajoutés à la bibliothèque dès le premier jour, mais des accords avec des tiers permettent aux jeux vidéo multiplateformes de faire partie du catalogue.

Quand sortira la nouvelle génération ?

Les plans initiaux de CD Projekt RED étaient de publier l’édition spécifique pour les machines de nouvelle génération (mise à jour gratuite si vous possédez déjà le jeu) en 2021, mais le lancement désastreux a changé la feuille de route. Le studio s’est fixé pour objectif de sortir au premier semestre 2022, tandis que la version next gen de The Witcher 3, développée par Sabe Interactive, ira au second semestre.

Cyberpunk 2077 a été mis en vente en décembre dernier sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. La version actuelle fonctionne toujours grâce à la rétrocompatibilité sur les machines de nouvelle génération, Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.

Origine | VGC