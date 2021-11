Plus de 1 200 employés d’Activision Blizzard demandent la tête de Bobby Kotick

Quelque chose sent le pourri chez Activision Blizzard, bien que la société ne semble pas sur le point de se débarrasser du mort. Bobby Kotick, PDG de l’entreprise, a été entouré d’informations révélatrices que le Wall Street Journal a découvertes sur des cas de harcèlement au sein de l’entreprise. Après s’être fait remarquer directement, le conseil d’administration a renforcé sa confiance en lui, même si les critiques de PlayStation et Microsoft ont été rejointes par les voix des salariés : plus de 1 200 salariés ont appelé à la démission de l’exécutif.

« Nous, les signataires, n’avons plus confiance dans le leadership de Bobby Kotick en tant que PDG d’Activision Blizzard », soulignent les employés dans la carte. « Les informations qui ont été révélées sur leur comportement et leurs pratiques dans la gestion de nos entreprises vont à l’encontre de la culture et de l’intégrité qu’exigent nos dirigeants », affirment-ils.

Selon ces employés, Bobby Kotick « doit démissionner de son poste de PDG d’Activision Blizzard » et permettre l’élection de son successeur sans la participation de Kotick lui-même, car ils savent qu’il a une grande capacité à influencer le vote.

Plus de 4 000 non-employés ont signé cette pétition en solidarité avec nous appelant à la destitution de Bobby Kotick. Merci de continuer à signer et à partager ! S’il atteint 5 000 signatures, il est plus susceptible d’être repris par les nouvelles locales. https://t.co/1ZNGC9HPou – ABetterABK 💙 Alliance des travailleurs d’ABK (@ABetterABK) 18 novembre 2021

Des voix plus critiques au sein d’Activision Blizzard

L’ABK Workers Alliance a lancé une pétition publique en solidarité avec les travailleurs signataires d’Activision Blizzard, qui ont déjà signé plus de 11 000 personnes : « Bobby Kotick a montré qu’il ne se soucie pas de ses employés et qu’il n’est pas adapté pour être le PDG d’Activision Blizzard ». Bien qu’ils reconnaissent que cette carte ne garantira pas votre résiliation, elle vous montrera que les gens ne sont pas d’accord avec vos pratiques. « Cela fait des années qu’elle profite de ses employés et cette demande n’est que la pointe de l’iceberg. »

Ils qualifient d' »absolument horrible » le fait que quelqu’un avec « autant de pouvoir » ignore les appels à l’aide. « Cette pétition montrera qu’il a déjà apprécié son temps en tant que PDG et qu’il n’a clairement pas bien fait. Il faut le remplacer ».

Origine | Kotaku