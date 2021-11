The Elder Scrolls V: Skyrim corrigera bientôt les bugs et les écrans noirs

Non, nous ne sommes pas en 2011, The Elder Scrolls V: Skyrim est de retour avec l’édition anniversaire, qui met également à jour l’édition spéciale vers la version 1.6 pour ajouter des améliorations de nouvelle génération et d’autres fonctionnalités. Bien que Bethesda ait essayé d’empêcher les modifications de modifier l’état du jeu lors de l’installation des mods, la mise à jour a entraîné des écrans noirs et des bogues de sauvegarde même sans mods présents. L’entreprise en est consciente et travaille déjà sur une mise à jour.

Une augmentation générale des écrans noirs et des plantages a été signalée, ainsi que des écrans de chargement qui ne finissent pas le chargement. En revanche, les utilisateurs de PlayStation assurent qu’un ancien bug est revenu, celui qui dit qu’il n’y a pas d’espace sur le disque dur quel que soit l’espace réel dont ils disposent. À première vue, bien que Bethesda ne l’ait pas confirmé, cette erreur est due au contenu du Creation Club.

Déclaration officielle de Bethesda

« Nous sommes conscients de l’erreur 0kb rencontrée par certains joueurs PS4, ainsi que du problème d’écran noir. El equipo ha estado trabajando en una solución para estos problemas (está tomando más tiempo del que no habría gustado), por lo que esperamos que queden resueltos tan pronto como podamos ». Según los desarrolladores, el parche estará listo probablemente a principios de la semana Qui vient.

The Elder Scrolls V: Skyrim est un RPG en monde ouvert qui triomphe depuis son lancement. Il est sorti en trois générations différentes et même sur Nintendo Switch, mais sa carrière commerciale n’a pas encore écrit son dernier chapitre. Pendant ce temps, Bethesda travaille au développement de son ambitieux Starfield, une nouvelle propriété intellectuelle de science-fiction qui sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC le 11 novembre 2022. Et The Elder Scrolls VI ? Pour le moment, ils sont plongés dans leur phase de conception.

