Fun & Serious 2021 confirme de nouveaux haut-parleurs: Back x Blood, Riot Forge, Tequila Works et plus

L’organisation de Fun & Festival 2021 a annoncé de nouveaux invités pour l’édition qui se déroulera en décembre dans la ville de Bilbao. Après un an interrompu par la pandémie, le festival revient par la grande porte et confirme la présence de Lianne Papp (Back 4 Blood), Robert Coll (Rainbow Six Siege), Mauricio García (Blasphemous) et Andre Hoffacker (Riot Forge), parmi d’autres, qui feront partie de la liste des conférenciers d’exception avec des conférences, des interviews et des présentations en direct.

Fun & Serious 2021 peut être suivi en direct en personne et en ligne via Twitch. Liane Papp, productrice exécutive de Back 4 Blood (Warner), rejoint le casting des invités aux conférences du festival international du jeu vidéo Fun & Serious, qui nous place une nouvelle fois dans l’espace Luxua du BEC de Bilbao. Papp est producteur exécutif pour Turtle Rock Studios et était responsable de la direction de la production de Back 4 Blood, sa sortie la plus récente.

Chanson de Nunu : Une histoire de League of Legends

Fun & Serious se tiendra du 10 au 12 décembre

Robert Coll, Game designer de Rainbox Six: Siege chez Ubisoft, parlera à Fun & Serious du processus de conception du titre multijoueur à succès d’Ubisoft, qui continue de croître et compte plus de 75 millions de joueurs dans le monde. Il parlera également de sa modalité concurrentielle croissante et de son modèle d’affaires.

Andrew Hoffacker, quant à lui, est responsable de la production chez Riot Forge, la plateforme de Riot Games en charge du développement et du lancement d’œuvres basées sur l’univers Runeterra par des studios indépendants. À cet égard, Raúl Rubio, de Tequila Games, sera présent en tant que responsable de la chanson de Nunu récemment annoncée. Rubio discutera avec Hoffacker des détails de cette aventure solo où nous jouerons le champion de League of Legends Nunu avec Willump pour retrouver la mère perdue de Nunu.

Enfin, se distingue la présence du producteur du titre national à succès Blasphemous, Mauricio García, qui a réussi à battre des records de financement sur Kickstarter. Dans les prochains jours, les billets Fun & Serious seront mis en vente à la fois pour assister en personne et en ligne.

Origine | Communiqué de presse