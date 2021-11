Deathloop est mis à jour sur PS5 et PC : toute l’actualité du patch 2

Quoi de neuf de Bethesda pour PlayStation 5 et PC reçoit sa deuxième mise à jour majeure. Sur le site officiel, la société nord-américaine a fourni une liste complète des changements apportés à Deathloop, la production la plus récente d’Arkane Studios. Selon les informations officielles, ce patch améliore les réactions et la sélection du chemin des personnages, ainsi que la clarté de l’interface. Le mixage sonore est également renforcé et la possibilité de réaffecter les commandes de la télécommande est ouverte, parmi bien d’autres nouveautés.

C’est tout ce que propose la nouvelle mise à jour Deathloop

Comportement des PNJ

Les PNJ réagissent désormais lorsqu’une balle passe à proximité, comme lorsqu’un tir dans la tête manque de peu.

Les PNJ réagissent désormais lorsque d’autres personnages proches d’eux sont tués.

Les PNJ ont désormais une meilleure audition et réagissent plus rapidement s’ils entendent des pas à proximité.

Les PNJ attaqués ne se déplacent plus pour se mettre à couvert si le joueur est trop près d’eux.

Les PNJ sont désormais capables de déduire dans quelle direction les grenades sont lancées.

Les PNJ n’arrêteront plus d’essayer de tuer Colt si Julianna utilise Nexus pour les lier à lui.

Les éliminations aériennes interrompues ne rendront plus les PNJ pratiquement invulnérables.

De nombreux ajustements supplémentaires ont été apportés au comportement, aux réactions, à la sélection de chemin et à l’emplacement des PNJ.

Charlie Montague ne restera plus coincé dans la géométrie du sol s’il reçoit un coup de pied en courant.

Améliorations pratiques et accessibilité

La possibilité de remapper les commandes du contrôleur et d’inverser les manettes gauche et droite a été ajoutée.

Les boutons de l’interface utilisateur et le texte du menu sont désormais plus grands, tout comme la zone de sélection qui les entoure.

[PS5] Des options ont été ajoutées pour ajuster le champ de vision et le flou de mouvement. Nous continuerons d’écouter les commentaires de la communauté et d’explorer l’accessibilité et les améliorations pratiques pour les futures mises à jour.

Invasion

Si Colt quitte une partie PvP, cela comptera désormais comme une victoire pour le joueur contrôlant Julianna.

Désormais, Julianna, contrôlée par l’IA, réagit de manière plus fluide aux actions de Colt.

Maintenant, Colt met un peu plus de temps à pirater l’antenne qu’il doit contrôler pour s’échapper.

Les joueurs qui deviennent inactifs seront désormais marqués.

Les joueurs Colt qui restent trop longtemps dans le tunnel sont automatiquement marqués, provoquant l’ouverture des portes du tunnel.

Augmente la probabilité que vous envahissiez les jeux d’amis de votre liste lorsqu’ils jouent en mode en ligne.

Strelak Sapeur Les charges lancées par les PNJ attaqués par Julianna ne marqueront plus Julianna comme Colt par erreur.

Les joueurs entendront désormais correctement les sons de réaction du joueur adverse lors des attaques au corps à corps.

Les charges du Sapeur Strelak s’attacheront désormais à Julianna de la même manière qu’elles s’appliqueront aux autres PNJ.

Interface utilisateur

L’interface utilisateur indique désormais plus clairement les résidus perdus lors de la mort.

L’apparence des armes et autres objets dans l’interface de l’armement a été améliorée.

Le HUD affichera désormais correctement les mises à jour des raccourcis clavier et des commandes.

Le jeu sera maintenant complètement mis en pause pendant l’écran « Fin du jeu ».

Les armes de mêlée seront désormais correctement étiquetées sur la roue de contrôle des armes (Y).

Lorsque vous visez la lunette, l’indicateur de lunette ne disparaîtra plus lorsque le joueur s’approche suffisamment d’un PNJ pour le tuer.

Le réticule du fusil à pompe Heritage indiquera désormais l’augmentation de la propagation causée par l’avantage de l’arme à dispersion.

[PC] Les joueurs n’auront plus à valider les modifications apportées aux paramètres visuels, même si rien n’a changé.

[PC] Correction d’un bug où la sensibilité de la molette de la souris était réduite plus que nécessaire lors du zoom avant ou arrière d’une image d’arme dans l’interface d’armement.

Divers : expérience de jeu

Les mises à niveau de bloc en double se transforment désormais en un élément de rebut pouvant être récupéré.

À Karl’s Bay, Harriet et ses sectateurs ne pourront plus tirer sur Colt à travers la porte fermée de son bureau.

Le comportement d’une fenêtre du Hangar 2 de Karl’s Bay a été modifié pour la rendre fonctionnelle.

Les charges de sapeur Strelak ne peuvent plus être lancées de manière à permettre au joueur de passer à travers les portes et autres surfaces.

Donner un coup de pied à une charge de sapeur Strelak alors que le lancement est retardé ne fait plus exploser la charge et les charges suivantes disparaissent lorsqu’elles sont lancées.

Le placement de la tourelle ne permet plus aux joueurs de passer à travers les portes et autres surfaces.

Les antennes piratables afficheront désormais des indications audiovisuelles plus claires de leur état.

Correction d’un bug qui pouvait faire en sorte que Colt se retrouve avec deux armes dans la même main ou une à gauche au lieu de la droite après avoir activé sa capacité de reprise.

Correction d’un bug qui empêchait une arme de se recharger si le joueur passait à une autre avec le même type de munitions pendant l’animation de rechargement, puis rééquipait l’arme d’origine.

Correction d’un bug qui pouvait empêcher l’Hackomatic de s’équiper automatiquement la main vide lors de la première prise.

Correction d’un problème qui pouvait amener un joueur utilisant le bloc de jogging à s’approcher d’un rebord, à essayer de sauter par-dessus et à rester coincé à l’intérieur.

Correction d’un cas où les interactions 2-BIT ne fonctionnaient pas comme prévu.

Correction d’un bug qui entraînait le verrouillage permanent de certaines portes pouvant être piratées si elles étaient touchées pendant le piratage.

Vous ne pouvez plus placer plus d’une tourelle dans le même espace.

Correction d’un bug qui pouvait piéger les joueurs si les portes du bunker de Fia étaient fermées avec eux à l’intérieur.

Graphiques et son

Correction d’un bug qui permettait aux joueurs de laisser tomber la machette pendant l’animation de mise à mort.

Divers bogues ont été corrigés avec l’intégration FSR et l’implémentation globale a été améliorée. .

Correction d’un bug qui permettait aux joueurs de sauvegarder une arme bloquée pendant l’animation qui se joue lorsqu’elle est débloquée.

Correction de plusieurs bugs liés aux options graphiques DLSS et au ray tracing qui provoquaient parfois des plantages.

Correction de diverses traces visuelles, dont quelques-unes liées à l’éclairage indirect.

Divers détails sonores et temps de jeu ont été corrigés ou améliorés, y compris des améliorations pour certaines phrases de dialogue.

Le mixage audio global a été amélioré.

Correction d’un bug qui pouvait provoquer des traces visuelles si une porte était ouverte en même temps qu’un capteur était déclenché pour la fermer.

Les voyants de la tourelle cesseront désormais de fonctionner si la batterie de la tourelle est détruite.

Les voyants lumineux des nuls de terrain, qui indiquent s’il s’agit d’alliés ou d’ennemis, correspondent désormais à ceux affichés sur les tourelles.

Correction d’un problème où lorsqu’une tourelle désactivée était lâchée ou lâchée, elle jouait le même son que lorsqu’elle était activée.

Correction d’un bug qui faisait que les portes fermées semblaient ouvertes.

Réalisations, trophées et jalons

Correction d’un bug qui permettait à Julianna de recevoir des esprits en double.

Correction d’un bug qui empêchait le succès « Tragédie en huit actes » d’être attribué correctement.

Correction d’un bug qui empêchait Julianna d’atteindre le jalon Double Seeing si elle tuait Colt tout en utilisant Masquerade pour usurper l’identité d’un autre visionnaire.

Correction d’un bug qui permettait à Julianna d’atteindre le jalon de la Sorcière en utilisant des armes.

Correction d’un bug qui attribuait les éliminations de Colt à Julianna et les comptait pour le succès « Ce n’était pas moi ».

Stabilité

Correction d’un bug qui provoquait des plantages du jeu lors de l’utilisation du Strelak Verso.

Correction d’un bug qui pouvait entraîner un crash si Colt mourait juste avant le début d’une cinématique.

Correction d’un bug qui empêchait parfois le jeu de répondre lors de la fermeture du journal.

[PC] Correction d’un bug qui empêchait parfois le jeu de répondre lors du passage de l’utilisation d’un contrôleur à l’utilisation d’un clavier et d’une souris (et vice versa).

Lien

Correction d’un bug qui pouvait amener Julianna à lâcher la première arme qu’elle avait ramassée lorsqu’elle ramassait plusieurs armes à la fois.

Correction d’un bug qui faisait que l’écran des résultats de la quête et de la progression sautait automatiquement pour le joueur de Julianna si elle choisissait de faire la queue pour le matchmaking d’Invasion immédiatement après avoir rompu la boucle avec Colt et consulté les crédits dans le jeu.

Correction d’un bug qui faisait que le message « Échec de la connexion réseau au serveur » restait à l’écran après avoir résolu le problème.

Correction d’un bug qui faisait apparaître Julianna au-dessus du sol et devait tomber avant de pouvoir commencer à bouger.

Correction d’un problème où Karnesis VFX n’apparaissait pas du point de vue de Julianna s’il était appliqué à un PNJ.

Origine | Bethesda