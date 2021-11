Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl : où acheter le jeu, prix et éditions

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl sont déjà une réalité sur Nintendo Switch. Les remakes tant attendus de la région de Sinnoh, les tranches qui ont lancé la quatrième génération il y a près de quinze ans, reviennent de la main du studio japonais ILCA exclusivement pour la console hybride, qui ouvre les portes à de nouveaux acteurs avec des livraisons conservatrices, très respectueuses. avec les œuvres originales, ajoutées aux détails de la qualité de vie qui rendent l’expérience maintenant plus agile et confortable. Nous vous indiquons où acheter le jeu, son prix au format physique et numérique et les éditions disponibles.

Toutes les éditions disponibles de Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl

Actuellement, nous avons deux options pour acheter Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl : le format physique (boîte et cartouche, en magasin) et le format numérique via eShop. Dans les deux cas, le prix conseillé est de 59,99 euros pièce, bien que certains magasins proposent des offres. La double édition comprend les deux jeux avec des DLC bonus.

Achetez Pokémon Diamant Brillant dans la boutique numérique de l’eShop (en ligne ou depuis la console) pour 59,99 euros.

Achetez Pokémon Shimmering Pearl dans la boutique numérique eShop (web ou depuis la console) pour 59,99 euros.

Achetez Pokémon Diamant Brillant au format physique pour 49,99 euros.

Achetez des Pokémon Perle Chatoyante au format physique pour 49,99 euros.

Achetez Pokémon Diamant Brillant et Perle chatoyante (Dual Edition) pour 123,90 euros.

* Les liens d’achat peuvent contenir des codes d’affiliation à Amazon de Diario AS.

Vous sortez votre Pokéwatch et choisissez le mouvement caché, c’est aussi simple que cela.

Pokémon Shiny Diamond et Shining Pearl sont disponibles au format physique et numérique (eShop) à partir de ce vendredi 19 novembre 2021 sur Nintendo Switch. Après ce voyage à Sinnoh, le 28 janvier 2022, nous nous plongerons dans la région de Hisui, l’ancestral Sinnoh avec une aventure Action RPG se déroulant de nombreuses années avant aujourd’hui : Legends Pokémon Arceus. Nouveau gameplay, environnements ouverts explorables, combat au tour par tour mis à jour et bien d’autres nouvelles fonctionnalités.